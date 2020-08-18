Объявлен новый конкурс на очистку пруда Шнелли
Управа района Кесклинн объявила во второй раз конкурс госпоставки, чтобы найти предприятие, которое очистит пруд Шнелли. Прошлый конкурс весной желаемого результата не принес.
Управа района Кесклинн объявила во второй раз конкурс госпоставки, чтобы найти предприятие, которое очистит пруд Шнелли. Прошлый конкурс весной желаемого результата не принес.
«Предложения, которые поступили в рамках конкурса весной, значительно превысили наш бюджет, и поэтому мы вынуждены были признать конкурс неудачным. Теперь мы получили от города дополнительное финансирование. Кроме этого, стоимость работ тоже немного снизилась. Поэтому мы надеемся, что уже в этом году сможем приступить к долгожданной очистке пруда Шнелли», - сказала исполняющая обязанности старейшины района Кесклинн Ану Аус.
Подавать заявки на конкурс госпоставки можно до 14 сентября. Управа ищет предприятие, которое очистит пруд от грязи и мусора подходящим способом. После работ пруд и его окрестности нужно будет привести в порядок не позднее весны. Работы необходимо осуществлять в соответствии с требованиями защиты окружающей среды и охраны памятников старины.
Управа района Кесклинн постоянно чистит поверхность пруда Шнелли. В последние несколько лет также были организованы толоки по очистке пруда с привлечением водолазов. Однако основательная очистка водоема проводилась последний раз 30 лет назад. Очистка пруда Шнелли является частью проекта по приведению в порядок парка Тоомпарк.
Дополнительную информацию об условиях конкурса можно получить по телефону 645 7214 или на портале riigihanked.riik.ee.
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