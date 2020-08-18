Объявлен новый конкурс на очистку пруда Шнелли

«Предложения, которые поступили в рамках конкурса весной, значительно превысили наш бюджет, и поэтому мы вынуждены были признать конкурс неудачным. Теперь мы получили от города дополнительное финансирование. Кроме этого, стоимость работ тоже немного снизилась. Поэтому мы надеемся, что уже в этом году сможем приступить к долгожданной очистке пруда Шнелли», - сказала исполняющая обязанности старейшины района Кесклинн Ану Аус.

Подавать заявки на конкурс госпоставки можно до 14 сентября. Управа ищет предприятие, которое очистит пруд от грязи и мусора подходящим способом. После работ пруд и его окрестности нужно будет привести в порядок не позднее весны. Работы необходимо осуществлять в соответствии с требованиями защиты окружающей среды и охраны памятников старины.

Управа района Кесклинн постоянно чистит поверхность пруда Шнелли. В последние несколько лет также были организованы толоки по очистке пруда с привлечением водолазов. Однако основательная очистка водоема проводилась последний раз 30 лет назад. Очистка пруда Шнелли является частью проекта по приведению в порядок парка Тоомпарк.

Дополнительную информацию об условиях конкурса можно получить по телефону 645 7214 или на портале riigihanked.riik.ee.