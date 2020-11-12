Объявлен международный тендер на проектирование музея Батарейной тюрьмы

По словам члена правления института Мартина Андреллера, заключение договора с победителем тендера запланировано на начало 2021 года. Проектирование покроет около 5000 кв. метров, отведенных для выставок и рабочих помещений.

”Наша цель — создать содержательную и удобную для посетителей экспозицию, которая заинтересует как жителей Эстонии, так и иностранцев. При создании музея мы отталкиваемся от моральной установки, что Батарея, прежде всего, является местом памяти невинных жертв тоталитарных режимов”, — заявил Андреллер.

Он добавил, что при проектировании музея институт будет всячески сотрудничать с владельцем здания и государством, чтобы обеспечить открытие музея вместе со всем обновленным комплексом бывшей Батарейной тюрьмы не позднее 2026 года.

”До начала работ по реновации комплекса в восточном крыле Батареи будет работать с мая по октябрь выставка Эстонского института исторической памяти под названием ”Коммунизм — это тюрьма”. На протяжении двух сезонов работы ее уже посетили более 55 000 человек со всего мира”, — сказал представитель института.

Международный музей памяти жертв коммунизма расскажет, основываясь на результатах научных исследований, о преступлениях коммунистических режимов по всему миру, об их идеологических основаниях и функционировании, а также о судьбах жертв коммунизма и национал-социализма. Кроме того, музей сохранит и расскажет богатую 200-летнюю историю Батареи. Вместе с музеем будет работать международный научный центр.

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