Объявлен конкурс на поиск эстонского варианта слова STEAM
Таллиннский университет, Образовательный фонд Heategu, HITSA, Insplay и LEGO Education объявили конкурс, для того чтобы найти красивый и точный эстонский эквивалент слова STEAM.
Таллиннский университет, Образовательный фонд Heategu, HITSA, Insplay и LEGO Education объявили конкурс, для того чтобы найти красивый и точный эстонский эквивалент слова STEAM.
Аббревиатура на английском языке STEAM расшифровывается как образование по пяти сферам, имеющих практическое значение, то есть успешное соединение науки, технологии, инженерии, искусств и математики. Такое образование становится все важнее, и первые знания в этой сфере дети получают уже в детском саду. Поэтому пришло время найти иностранному сочетанию красивый и точный эквивалент на эстонском языке.
Для этого Hariduse Infotehnoloogia SA, Таллиннский университет, Образовательный фонд Heategu, Insplay и LEGO Education призывают принять участие в словесном конкурсе. Предложения можно делать на сайте https://sonaus.insplay.ee.
Инициатор идеи образовательного фонда Haridusfond и основатель компании Bolt Мартин Виллиг сказал, что главная цель словесного конкурса рассказать людям о все больше растущем значении STEAM-образования. ”Уже сейчас наблюдается большая нехватка творческих работников с ИТ-навыками как в Эстонии, так и во всем мире. Учитывая, что в ближайшем будущем эта потребность вырастет еще больше — развитие STEAM-образования сверхважно, потому что если сейчас уже возникла нехватка работников, то в будущем по этому образованию будет множество рабочих мест, которые появляются только сейчас”, — объяснил Виллиг.
По словам Андреса Сиреля, исполнительного директора компании Insplay, которая поставляет в Эстонию развивающие игры и игрушки, вопрос в изменении способа мышления и понимания, что STEAM является не очередным трендом, который пройдет, а необходимым требованием современной жизни. ”Изучение реальных предметов должно проходить весело и творчески, дети должны сами что-то создавать, например, в робототехнике или, почему бы и нет, в художественных кружках, — сказал Сирель. — Обучение на практике и в открытой учебной среде лучше подготовит детей к жизни, потому что современная работа требует компетенции в сфере технологий, творческого подхода и умения хорошо работать в команде”.
Младший научный сотрудник факультета по преподаванию робототехники института образовательных наук Таллиннского университета Яника Леосте сказала, что изучение предметов методом STEAM и обучение с применением цифровых технологий — это реальность, которая не может обойти ни одного ученика и учителя. ”Поэтому и в университете мы создаем соответствующую лабораторию, которая должна научно обосновать, как такой учебный процесс влияет на результаты учебы и на самочувствие учеников”, — добавила Леосте.
Конкурс пройдет с 9 сентября по 13 октября. Из всех представленных новых слов лучшие варианты выберет жюри, в состав которого входят представители Таллиннского университета, Института эстонского языка, образовательного фонда Heategu, Insplay, HITSA, Eesti Teadusagentuur, Teadushuvihariduse Liit и SA Hariduskiirendi.
Главный приз конкурса — это программируемый LEGO робот от Insplay. Также Bolt подарит одному конкурсанту, предложившему очень хороший вариант, кредит на поездки на сумму 70 евро. Кроме того, получат небольшие тематические призы и будут отмечены за вклад в развитие эстонского языка ещё несколько участников конкурса.
Результаты будут обнародованы 25 октября на проходящем в Таллиннской реальной школе учебном фестивале iduEDU.
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