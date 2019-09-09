Объявлен конкурс на поиск эстонского варианта слова STEAM

Аббревиатура на английском языке STEAM расшифровывается как образование по пяти сферам, имеющих практическое значение, то есть успешное соединение науки, технологии, инженерии, искусств и математики. Такое образование становится все важнее, и первые знания в этой сфере дети получают уже в детском саду. Поэтому пришло время найти иностранному сочетанию красивый и точный эквивалент на эстонском языке.

Для этого Hariduse Infotehnoloogia SA, Таллиннский университет, Образовательный фонд Heategu, Insplay и LEGO Education призывают принять участие в словесном конкурсе. Предложения можно делать на сайте https://sonaus.insplay.ee.

Инициатор идеи образовательного фонда Haridusfond и основатель компании Bolt Мартин Виллиг сказал, что главная цель словесного конкурса рассказать людям о все больше растущем значении STEAM-образования. ”Уже сейчас наблюдается большая нехватка творческих работников с ИТ-навыками как в Эстонии, так и во всем мире. Учитывая, что в ближайшем будущем эта потребность вырастет еще больше — развитие STEAM-образования сверхважно, потому что если сейчас уже возникла нехватка работников, то в будущем по этому образованию будет множество рабочих мест, которые появляются только сейчас”, — объяснил Виллиг.