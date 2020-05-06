Объявлен конкурс на должность уполномоченного по гендерному равноправию

Кандидатов будет оценивать конкурсная комиссия, куда входят представители министерства социальных дел, канцелярии канцлера права, государственной канцелярии и совета по гендерному равноправию. Уполномоченный по гендерному равноправию и равному обращению назначается сроком на пять лет.

Уполномоченный по гендерному равноправию и равному обращению – это независимый специалист. Уполномоченный следит за соблюдением требований законов о гендерном равенстве и равном обращении. Должность уполномоченного по гендерному равноправию и равному обращению создана для того, чтобы помогать людям защищать свои права и уберегать их от какой-либо дискриминации.

Уполномоченный также следит за тем, чтобы в обществе ценилось разнообразие, равное обращение и равенство между женщинами и мужчинами. При необходимости уполномоченный по гендерному равноправию и равному обращению консультирует правительство и правительственные учреждения по вопросам гендерного равенства и предлагает им внести изменения и дополнения в законодательство.

Срок уполномоченной по гендерному равноправию и равному обращению Лийзы-Ли Пакоста истекает осенью этого года.