Обвинявшийся в мошенничестве на сумму 1,1 млн евро предприниматель пожертвовал центристам 20 000 евро

В сентябре 1995 года одалживавшая с 1993 года у людей под обещание высокой прибыли деньги скандально известная фирма "Сафран" отказалась в начале сентября 1995 года платить проценты по вкладам. Одновременно из Эстонии бежали за границу руководители фирмы братья Белокони — Сергей и Александр.

В 2000 году Delfi писал, что в феврале 1997 года суд американского штата Калифорния принял решение выслать из страны Cергея Белоконя за нарушение иммиграционного режима и выдать его эстонским властям. Белоконь был выслан в соответствии с договором о взаимной выдаче преступников, который Эстония и США заключили в 1924 году.

Отмечалось, что, как считает следствие, братья Белокони обманули доверчивых вкладчиков примерно на 17 миллионов крон (около 1,1 млн евро).

Банк Эстонии признал принятие "Сафраном" вкладов от населения незаконной предпринимательской деятельностью. Закон о кредитных учреждений позволяет принимать вклады только банкам. "Сафран" начал свою деятельность в качестве фирмы по обмену валюты, имея на это лицензию бывшего Аграрного банка (Maapank).

Сам Сергей Белоконь, который когда-то работал в Кивиыли офтальмологом, не понимает, в чем его обвиняют. ”Где, кого, когда и на что я ограбил”, — говорит он.