Обвиняемый в убийстве "Урмас с битой" заявил, что прокурор украл кольцо с бриллиантами и 200 евро

По словам Эйнрооса, у женщины было золотое кольцо с бриллиантами и сапфиром, но в ходе следствия прокурор якобы ”украл и похитил” украшение. Также Эйнроос утверждает, что прокурор украл с парковочной площадки сумку с мотоснаряжением, принадлежащую Эйнрооcу, а в ходе обыска автомобиля Эйнрооcа Toyota Corolla украл оттуда 200 евро.

Рассмотрением жалобы Эйнрооза занимался государственный прокурор Андрес Юльвисте. Он установил, что в ходе обыска Toyota Corolla действительно было найдено деформированное кольцо. Сейчас оно находится в хранилище для улик при Пыхьяской префектуре. По окончании судебного дела Эйнрооса украшение будет возвращено попечителю наследственного имущества Кадри-Анн Гросс.

Эйнроосу тоже вернут изъятые при обыске вещи, но также только после вступления в силу решения суда.

Обвинение в краже 200 евро, по мнению Юльвисте, является голословным и неуместным. По оценке Юльвисте, Эйнроос просто хочет отомстить прокурору, поскольку недоволен решением суда.

В октябре этого года Таллиннский окружной суд назначил Эйнроосу за убийство, изнасилование и другие преступления наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет. Решение пока в силу не вступило, поскольку мужчина оспорил это решение в Государственном суде.