Обвиняемый в связи с аварией на Лаагна теэ Калашников пока не вышел на свободу. Адвокат объяснил почему

Напомним, что непосредственно в столкновении на Лаагна теэ участвовал автомобиль только одного подозреваемого — Исы Халилова. Однако прокуратура рассматривает 29-летнего водителя желтого Chevrolet Вячеслава Калашникова как соучастника преступления: свою роль в ДТП он сыграл, так как присутствовал в той трагической поездке с самого начала.

- Калашникова пока не освободили, постановление вступает в силу, когда проходит срок обжалования — 15 дней (начиная с 23 февраля), — объясняет адвокат. — Будет прокурор жаловаться или нет, я пока не знаю, 23-го только вынесли решение, а дальше был праздник.

Суть в том, что пока решение в силу не вступило, оно не исполняется, то есть только в начале марта будет известно точно. Если же прокурор обжалует решение суда, то Калашников продолжит сидеть, а мы будем ждать, что решит государственный суд: принимают они это дело к рассмотрению или нет. Но я думаю, они вряд ли примут, в этом нет никакой глобальной юридической проблемы, из-за которой они должны это сделать.

Почему Калашников так долго находился под стражей?

Эта тема давно в воздухе висит. Авария произошла в конце июля, какое-то время думали, что с ним делать и он был на свободе. Я на самом деле, не знаю точно, так как не занимался с самого начала этим делом, но предполагаю, что позже полиция пришла к выводу, что его тоже нужно привлекать. Поэтому потом его взяли под стражу, суд дал санкцию и после этого ко мне обратились, и я сразу написал жалобу на взятие под стражу. Окружной суд принял довольно странное решение — они написали, что они согласны с моими аргументами, но все равно есть основания держать под стражей. На это я снова написал жалобу в государственный суд, они приняли это в рассмотрение, но за это время дело уже в суд пришло. То есть, начали не меру пресечения рассматривать, а по существу.

В июле его взяли под стражу, я сразу написал жалобу, и в августе окружной суд рассматривал вопрос о мере пресечения: стоит его держать под стражей или нет? До сегодняшнего дня мы до сих пор кругами вокруг этого ходим. Получается, из семи месяцев шесть с половиной мы занимаемся вопросом, сидеть ему или не сидеть.