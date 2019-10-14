Обвиняемый в семейном насилии Марти Куузик требует от ERR за анонимный комментарий более 3000 евро

Эстонской национальной телерадиовещательной корпорации (ERR) в начале октября поступило требование от адвоката бывшего министра внешней торговли и ИТ Марти Куузика Роберта Сарва, в котором ясно требуют: ERR должен выплатить Куузику компенсацию за клевету.

Из требования выясняется, что 6 августа в 19:20 с IP-адреса из сети ERR к статье Eesti Ekspress оставили комментарий: "Это в Раквере секрет полишинеля, что там дома было не все в порядке".

Куузик с помощью адвоката потребовал через суд IP-адрес комментария и выяснилось, что он был оставлен с принадлежащего ERR IP-адреса. Но кто именно в здании национального телерадиовещания написал этот комментарий о Куузике, остается неясным, потому что, по словам ERR, невозможно идентифицировать комментатора. По утверждению представителя Куузика, поэтому компенсацию ущерба должна выплатить именно ERR, которая является владельцем IP-адреса.

В требовании адвокат Сарв указал, что оставленный комментарий причинил Куузику значительный моральный ущерб, который состоит в том, что клиент вынужден был "публично чувствовать стыд из-за деяний и вопросов, которых на самом деле не было".