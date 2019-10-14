Обвиняемый в семейном насилии Марти Куузик требует от ERR за анонимный комментарий более 3000 евро(4)
Куузик утверждает, что утверждения о происходящем в его семье никак не могут быть верными, потому что никто из ERR его не знает.
Куузик утверждает, что утверждения о происходящем в его семье никак не могут быть верными, потому что никто из ERR его не знает.
Эстонской национальной телерадиовещательной корпорации (ERR) в начале октября поступило требование от адвоката бывшего министра внешней торговли и ИТ Марти Куузика Роберта Сарва, в котором ясно требуют: ERR должен выплатить Куузику компенсацию за клевету.
Из требования выясняется, что 6 августа в 19:20 с IP-адреса из сети ERR к статье Eesti Ekspress оставили комментарий: "Это в Раквере секрет полишинеля, что там дома было не все в порядке".
Куузик с помощью адвоката потребовал через суд IP-адрес комментария и выяснилось, что он был оставлен с принадлежащего ERR IP-адреса. Но кто именно в здании национального телерадиовещания написал этот комментарий о Куузике, остается неясным, потому что, по словам ERR, невозможно идентифицировать комментатора. По утверждению представителя Куузика, поэтому компенсацию ущерба должна выплатить именно ERR, которая является владельцем IP-адреса.
В требовании адвокат Сарв указал, что оставленный комментарий причинил Куузику значительный моральный ущерб, который состоит в том, что клиент вынужден был "публично чувствовать стыд из-за деяний и вопросов, которых на самом деле не было".
В письме объясняется, что оставленный комментарий был ложным фактическим утверждением, поскольку создает впечатление, "будто у предъявленного клиенту обвинения — клиент применяет насилие по отношению к свое жене — есть основания и жители Раквере знали об этом еще до публикаций в СМИ".
Сарв также добавляет, что оставивший комментарий из сети ERR человек никак не мог знать о личных делах Куузика, потому что Куузик лично не знает ни одного человека, который работает в ERR.
В Эстонской телерадиовещательной корпорации в пятницу вечером прокомментировали, что "у предъявления требования в отношении ERR отсутствуют основания. ERR к сегодняшнему дню представила суду требуемые судом данные, и соответствующая информация передана и предъявившему требование адвокату".
Всего Куузик требует с ERR 3726 евро, из которых компенсация ущерба за ложные утверждения составляет 3000 евро и сопутствовавшие выяснению IP-адреса расходы на юридическую помощь — 726 евро.
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