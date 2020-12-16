Обвиняемый в педофилии эстонский актер продолжает играть в детском спектакле

В декабре прошлого года Пыхьяская окружная прокуратура предъявила актеру Венно Лоосару обвинение в совращении несовершеннолетней. Согласно обвинению, Лоосаар трогал через одежду девочку младше 10 лет в районе половых органов. Также в распоряжении мужчины было найдено 19 фото и 4 видео с детской порнографией.

Руководитель коммуникационной службы театра "Эстония" Марин Леппик сказала, что Лоосар участвует в постановке с 2011 года. По какой причине было решено его оставить, она не сообщила, но отметила, что театр относится к связанным с детьми вопросам крайне серьезно, но оценки уполномочен давать только суд.

Сам Лоосар своей вины не признает. Судебный процесс продолжается.