Обвиняемый в домашнем насилии экс-министр Марти Куузик предстанет перед судом в ноябре

Согласно первоначальной программе, назначено 10 заседаний — последнее на 21 декабря. По просьбе пострадавшей судебные заседания объявлены закрытыми.

Изначально судебный процесс должен был начаться 4 мая, но его перенесли из-за эпидемии коронавируса.

Согласно обвинению, Куузик применил насилие в близких отношениях и нанес ущерб здоровью пострадавшей, который длился как минимум четыре недели. Прокуратура до сих пор не обнародовала, в чем именно состояло преступление Куузика.

В случае обвинительного приговора суд может наказать Куузика денежным штрафом или тюремным заключением до пяти лет.

Член EKRE Марти Куузик провел в роли министра всего 29 часов. Он покинул должность после того, как Eesti Eks­press, Eesti Päevaleht и Delfi написали о том, что он сломал руку своей жене.

Сам политик отрицает обвинения в домашнем насилии и назвал их атакой со стороны СМИ.