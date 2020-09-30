Обвиняемый в домашнем насилии экс-министр Марти Куузик предстанет перед судом в ноябре(1)
Бывшего министра Марти Куузика (EKRE) обвиняют в домашнем насилии. Судебные заседания по этому делу начнутся 24 ноября за закрытыми дверьми.
Бывшего министра Марти Куузика (EKRE) обвиняют в домашнем насилии. Судебные заседания по этому делу начнутся 24 ноября за закрытыми дверьми.
Согласно первоначальной программе, назначено 10 заседаний — последнее на 21 декабря. По просьбе пострадавшей судебные заседания объявлены закрытыми.
Изначально судебный процесс должен был начаться 4 мая, но его перенесли из-за эпидемии коронавируса.
Согласно обвинению, Куузик применил насилие в близких отношениях и нанес ущерб здоровью пострадавшей, который длился как минимум четыре недели. Прокуратура до сих пор не обнародовала, в чем именно состояло преступление Куузика.
В случае обвинительного приговора суд может наказать Куузика денежным штрафом или тюремным заключением до пяти лет.
Член EKRE Марти Куузик провел в роли министра всего 29 часов. Он покинул должность после того, как Eesti Ekspress, Eesti Päevaleht и Delfi написали о том, что он сломал руку своей жене.
Сам политик отрицает обвинения в домашнем насилии и назвал их атакой со стороны СМИ.
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