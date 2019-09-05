Обвиняемые по делу о гибели двух шахтеров оправданы

Оправдательный приговор вступил в законную силу накануне, поскольку Государственный суд не принял в производство кассационную жалобу прокуратуры.

В своей кассации прокуратура ходатайствовала об отмене оправдательных решений Вируского уездного и Тартуского окружного судов, настаивая на том, чтобы дело было бы направлено на новое обсуждение в окружной суд.

Напомним, в январе 2015 года в шахте "Эстония" были обнаружены тела двух проходчиков, погибших от отравления неизвестным газом, но следствие так и не смогло установить, что именно произошло в шахте.

Прокуратура требовала наказать ответственных за технику безопасности инженеров условным лишением свободы с трехлетним испытательным сроком, а с Enefit Kaevandused взыскать более 8 млн евро, но сначала Вируский уездный, а затем и Тартуский окружной суд постановили, что вина предприятия и инженеров не доказана.