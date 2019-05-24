Обвиненный в сексуальных преступлениях Мартин Халлик отправлен под суд

В прокуратуре подтвердили, что Халлику предъявлены обвинения в двух эпизодах по статье Пенитенциарного кодекса, которая рассматривает принуждение к половому акту или совершению других действий сексуального характера с использованием зависимого положения пострадавшего от обвиняемого.

Прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Татьяна Тамме не стала обнародовать содержание обвинения и другие подробности уголовного производства.

”Мартину Халлику предъявлены обвинения по той же статье и по тем же эпизодам, по которым он 29 ноября прошлого года были признан подозреваемым.

Мы про-прежнему считаем, что обстоятельства произошедшего являются очень деликатными, и их нельзя обнародовать без нанесения ущерба частной жизни фигурантов дела.

Суть обвинения и доказательства прокуратура представит на первом судебном заседании, и только суд может дать оценку собранным как прокуратурой, так и защитой доказательствам. На основании выдернутых из контекста фактов нельзя делать выводы, суд вынесет решение только после исследования всех доказательств”, — сказала Тамме.

Прокуратура будет на предварительном судебном заседании ходатайствовать о применении предусмотренных законом защитных процедур в отношении частной жизни пострадавшего.

Как ранее сообщалось, директора библиотеки Тартуского Университета подозревали на основании статьи 143. Она рассматривает принуждение к половому акту или другому действию сексуального характера. Подозрение было предъявлено по двум эпизодам.

Летом прошлого года Тартуский университет уволил тогдашнего директора библиотеки ТУ Мартина Халлика за недостойное поведение.