Обвиненный в сексуальных преступлениях Мартин Халлик отправлен под суд

Прокуратура направила дело по обвинению Мартина Халлика в преступлениях сексуального характера в суд в порядке общего произвоства.
В прокуратуре подтвердили, что Халлику предъявлены обвинения в двух эпизодах по статье Пенитенциарного кодекса, которая рассматривает принуждение к половому акту или совершению других действий сексуального характера с использованием зависимого положения пострадавшего от обвиняемого.
Прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Татьяна Тамме не стала обнародовать содержание обвинения и другие подробности уголовного производства.
”Мартину Халлику предъявлены обвинения по той же статье и по тем же эпизодам, по которым он 29 ноября прошлого года были признан подозреваемым.
Мы про-прежнему считаем, что обстоятельства произошедшего являются очень деликатными, и их нельзя обнародовать без нанесения ущерба частной жизни фигурантов дела.
Суть обвинения и доказательства прокуратура представит на первом судебном заседании, и только суд может дать оценку собранным как прокуратурой, так и защитой доказательствам. На основании выдернутых из контекста фактов нельзя делать выводы, суд вынесет решение только после исследования всех доказательств”, — сказала Тамме.
Прокуратура будет на предварительном судебном заседании ходатайствовать о применении предусмотренных законом защитных процедур в отношении частной жизни пострадавшего.
Как ранее сообщалось, директора библиотеки Тартуского Университета подозревали на основании статьи 143. Она рассматривает принуждение к половому акту или другому действию сексуального характера. Подозрение было предъявлено по двум эпизодам.
Летом прошлого года Тартуский университет уволил тогдашнего директора библиотеки ТУ Мартина Халлика за недостойное поведение.
Уволенный в августе 2018 года Халлик сначала остался без компенсации от Тартуского университета в 118 000 евро, после чего экс-директор пошел в комиссию по трудовым спорам. Комиссия по трудовым спорам решила, что университет должен выплатить компенсацию Халлику, но университет обжаловал решение.