24.05.2019, 15:26

Обвиненный в сексуальных преступлениях Мартин Халлик отправлен под суд

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rus.delfi.ee
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Tartu ülikooli raamatukogu endist juhti Martin Hallikut kahtlustab prokuratuur seksuaalkuriteos.
Tartu ülikooli raamatukogu endist juhti Martin Hallikut kahtlustab prokuratuur seksuaalkuriteos.Foto: Kiur Kaasik

Прокуратура направила дело по обвинению Мартина Халлика в преступлениях сексуального характера в суд в порядке общего произвоства.

В прокуратуре подтвердили, что Халлику предъявлены обвинения в двух эпизодах по статье Пенитенциарного кодекса, которая рассматривает принуждение к половому акту или совершению других действий сексуального характера с использованием зависимого положения пострадавшего от обвиняемого.

Прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Татьяна Тамме не стала обнародовать содержание обвинения и другие подробности уголовного производства.

”Мартину Халлику предъявлены обвинения по той же статье и по тем же эпизодам, по которым он 29 ноября прошлого года были признан подозреваемым.

Мы про-прежнему считаем, что обстоятельства произошедшего являются очень деликатными, и их нельзя обнародовать без нанесения ущерба частной жизни фигурантов дела.

Суть обвинения и доказательства прокуратура представит на первом судебном заседании, и только суд может дать оценку собранным как прокуратурой, так и защитой доказательствам. На основании выдернутых из контекста фактов нельзя делать выводы, суд вынесет решение только после исследования всех доказательств”, — сказала Тамме.

Прокуратура будет на предварительном судебном заседании ходатайствовать о применении предусмотренных законом защитных процедур в отношении частной жизни пострадавшего.

Как ранее сообщалось, директора библиотеки Тартуского Университета подозревали на основании статьи 143. Она рассматривает принуждение к половому акту или другому действию сексуального характера. Подозрение было предъявлено по двум эпизодам.

Летом прошлого года Тартуский университет уволил тогдашнего директора библиотеки ТУ Мартина Халлика за недостойное поведение.

Уволенный в августе 2018 года Халлик сначала остался без компенсации от Тартуского университета в 118 000 евро, после чего экс-директор пошел в комиссию по трудовым спорам. Комиссия по трудовым спорам решила, что университет должен выплатить компенсацию Халлику, но университет обжаловал решение.

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