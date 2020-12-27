Обвиненного в совращении ребенка Пеэтера Хельме исключили из Союза писателей

Правление EKL собралось сегодня на повторное заседание после получения подписанной 40 писателями петиции и решило исключить Пеэтера Хельме из организации.

В сегодняшнем обращении Алексеева к членам союза говорится, что "во избежание раскола и ущерба имиджу EKL большинством голосов принято решение исключить Пеэтера Хельме из членов союза на основании пункта 10c устава EKL".

Этот пункт предусматривает, что член союза "обязан своей деятельностью и поведением не наносить ущерб имиджу EKL".

На предыдущем заседании правления союза, которое состоялось 21 декабря, было принято решение оставить Хельме в союзе. Тогда за исключение проголосовали 5 членов правления, шестеро было против и двое воздержались.

В апреле прокуратура предъявила Хельме обвинение в сексуальном совращении ребенка. Хотя по утверждению самого Хельме, он думал, что общался с совершеннолетней женщиной, на судебном заседании выяснилось обратное.