Обуздать вирус в Эстонии помогло бы массовое ношение масок. Хоть самодельных

В это время Департамент здоровья Эстонии запускает кампанию ”Оставь маски медикам” и продвигает другие методы борьбы с вирусом, например, мытье рук и самоизоляцию.

”Маска — это вспомогательное средство для тех, кто занимается больными. Особенно для медиков”, — значится в кампании. И это правда. Однако, такой подход создает у жителей Эстонии ложное впечатление, будто нет смысла, например, ходить в магазин в маске.

”Ясно точно, что каждая вещь, которая задерживает мелкие частицы, защищает”, — говорит вирусолог Андрес Меритс.

”В любом случае лучше использовать защитную маску, чем не использовать”, — подтверждает руководитель Таллиннской скорой помощи Рауль Адлас.

”Если бы все носили маски, то это уменьшило бы риск заражения от людей, у которых болезнь проходит бессимптомно или у которых симптомы еще не проявились”, — подтверждает кардиолог Эно-Мартин Лотман.

”Скорее всего, нам надо присмотреться к опыту Азии и в многолюдных местах во имя предотвращения вируса носить маски. Хорошо бы, если это стало социальной нормой, широко принятой в обществе”, — сказала 31 марта профессор вирусологии и микробиологии Ирья Лутсар. Да несколько дней до этого Лутсар отмечала, что массовому использованию масок препятствует их нехватка ( как и других средств индивидуальной защиты) по всему миру. На это ссылались и различные государственные ведомства. Официальная рекомендация Департамента звучит по-прежнему: оставить маски тем, кому они нужнее.