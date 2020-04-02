Обуздать вирус в Эстонии помогло бы массовое ношение масок. Хоть самодельных

Главный врач Таллиннской скорой помощи Рауль Адлас поясняет, что как медицинские, так и самодельные маски (изготовленные из плотного материала) служат для защиты от распространения капель слюны и слизи, а использовать их можно не дольше двух часов. ”Многоразовую маску следует постирать и погладить”, — говорит он.
По словам Адласа, ни медицинские, ни самодельные маски не в состоянии отфильтровывать мелкие частицы вируса, находящиеся в воздухе внешней среды, — для этого есть респираторы — но ”любой фильтр возле рта все же лучше, чем его [фильтра] отсутствие”.
От мелких частичек маски действительно не защищают, однако коронавирус распространяется в основном воздушным, а капельным путем (через капли слюны). Выделяемые человеком при чихании, кашле, разговоре и смехе капли разлетаются на расстояние до двух метров, и их возможно удержать при помощи маски. При этом важно, чтобы самодельная маска была изготовлена правильно.
И это не единственная причина для того, чтобы носить маску.
”Если ты носишь маску, то с большой долей вероятности ты не будешь трогать пальцем, которым только что трогал зараженную поверхность, свой нос и рот. Эти движения большинство людей совершают рефлекторно. Если тебе что-то попадает в глаз, ты сразу его трогаешь. Но если ты надел маску, то ты будешь меньше трогать свое лицо”, — поясняет вирусолог Андрес Меритс.
В начале марта научный журнал Cell Stress опубликовал международное исследование, согласно которому, на развитие вируса может влиять и то, сколько именно частиц вируса проникло в организм. Если частиц много, то у иммунной системы остается меньше времени и сил на реакцию. При использовании маски частицы хоть и проникают в организм, но в существенно менее значительном количестве. И это третий аргумент в пользу того, чтобы носить маску.
Кратко о том, почему нужно носить маску:
1. Чтобы вирус не распространяли те люди, которые не знают, что заражены и/или переносят болезнь бессимптомно.
2. Чтобы люди меньше машинально дотрагивались до лица.
3. Чтобы уменьшить количество вируса, попадающего в организм.
Руководство по изготовлению масок можно посмотреть на сайте Курессаареской больницы.
Как супермаркеты обманывают покупателей, которые запасаются едой
Китайские врачи назвали срок жизни коронавируса в организме
Итальянский врач описала смерть зараженных коронавирусом
Найдено слабое место у коронавируса