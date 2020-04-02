02.04.2020, 11:31

Обуздать вирус в Эстонии помогло бы массовое ношение масок. Хоть самодельных

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Анна Теэле Орав
EST
Обуздать вирус в Эстонии помогло бы массовое ношение масок. Хоть самодельных
imago images/Xinhua, Scanpix

В странах Азии, где люди привыкли носить маски, коронавирус распространяется не столь быстрыми темпами, как в Европе или США. Исходя из этого, четыре страны ЕС (Австрия, Чехия, Словакия и Босния и Герцеговина) сделали ношение масок в общественных местах обязательным, пишет Eesti Päevaleht.

В это время Департамент здоровья Эстонии запускает кампанию ”Оставь маски медикам” и продвигает другие методы борьбы с вирусом, например, мытье рук и самоизоляцию.

”Маска — это вспомогательное средство для тех, кто занимается больными. Особенно для медиков”, — значится в кампании. И это правда. Однако, такой подход создает у жителей Эстонии ложное впечатление, будто нет смысла, например, ходить в магазин в маске.

”Ясно точно, что каждая вещь, которая задерживает мелкие частицы, защищает”, — говорит вирусолог Андрес Меритс.

”В любом случае лучше использовать защитную маску, чем не использовать”, — подтверждает руководитель Таллиннской скорой помощи Рауль Адлас.

”Если бы все носили маски, то это уменьшило бы риск заражения от людей, у которых болезнь проходит бессимптомно или у которых симптомы еще не проявились”, — подтверждает кардиолог Эно-Мартин Лотман.

”Скорее всего, нам надо присмотреться к опыту Азии и в многолюдных местах во имя предотвращения вируса носить маски. Хорошо бы, если это стало социальной нормой, широко принятой в обществе”, — сказала 31 марта профессор вирусологии и микробиологии Ирья Лутсар. Да несколько дней до этого Лутсар отмечала, что массовому использованию масок препятствует их нехватка ( как и других средств индивидуальной защиты) по всему миру. На это ссылались и различные государственные ведомства. Официальная рекомендация Департамента звучит по-прежнему: оставить маски тем, кому они нужнее.

Главный врач Таллиннской скорой помощи Рауль Адлас поясняет, что как медицинские, так и самодельные маски (изготовленные из плотного материала) служат для защиты от распространения капель слюны и слизи, а использовать их можно не дольше двух часов. ”Многоразовую маску следует постирать и погладить”, — говорит он.

По словам Адласа, ни медицинские, ни самодельные маски не в состоянии отфильтровывать мелкие частицы вируса, находящиеся в воздухе внешней среды, — для этого есть респираторы — но ”любой фильтр возле рта все же лучше, чем его [фильтра] отсутствие”.

От мелких частичек маски действительно не защищают, однако коронавирус распространяется в основном воздушным, а капельным путем (через капли слюны). Выделяемые человеком при чихании, кашле, разговоре и смехе капли разлетаются на расстояние до двух метров, и их возможно удержать при помощи маски. При этом важно, чтобы самодельная маска была изготовлена правильно.

И это не единственная причина для того, чтобы носить маску.
”Если ты носишь маску, то с большой долей вероятности ты не будешь трогать пальцем, которым только что трогал зараженную поверхность, свой нос и рот. Эти движения большинство людей совершают рефлекторно. Если тебе что-то попадает в глаз, ты сразу его трогаешь. Но если ты надел маску, то ты будешь меньше трогать свое лицо”, — поясняет вирусолог Андрес Меритс.

В начале марта научный журнал Cell Stress опубликовал международное исследование, согласно которому, на развитие вируса может влиять и то, сколько именно частиц вируса проникло в организм. Если частиц много, то у иммунной системы остается меньше времени и сил на реакцию. При использовании маски частицы хоть и проникают в организм, но в существенно менее значительном количестве. И это третий аргумент в пользу того, чтобы носить маску.

Кратко о том, почему нужно носить маску:

1. Чтобы вирус не распространяли те люди, которые не знают, что заражены и/или переносят болезнь бессимптомно.
2. Чтобы люди меньше машинально дотрагивались до лица.
3. Чтобы уменьшить количество вируса, попадающего в организм.

Руководство по изготовлению масок можно посмотреть на сайте Курессаареской больницы.

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    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
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