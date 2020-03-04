Общинный огород Мустамяэ готовится к новому сезону. Как получить в свое распоряжение грядку?

В прошлом сезоне огород пользовался успехом: не прошло и месяца с его открытия, как нашлось более 15 желающих присоединиться к проекту, и многочисленные волонтеры помогали возводить высокие грядки. На данный момент в огороде насчитывается 22 грядки. Первая встреча огородников, имеющихся и потенциальных, состоится 30 марта. Пройдет обсуждение планов сезона: грядущие мероприятия и развитие огородной деятельности.

В апреле начнутся первые сезонные работы по постройке новых грядок, которые будут достраиваться на протяжении весны и лета, в зависимости от интереса местных жителей. Все желающие могут присоединиться к регулярным толокам и внести свой вклад в развитие огорода. Толоки будут проходить каждую неделю по понедельникам, а дважды в месяц планируются большие открытые мероприятия, продвигающие зеленый образ жизни и бережное отношение к окружающей среде.

Так, помимо прочего, в мае пройдет рабочая комната про компостирование, на июнь запланирован открытый рынок, в июле состоится пикник, а в августе можно будет узнать о том, как ферментировать свой урожай. Если у вас есть идеи о том, какие рабочие комнаты можно провести в огороде — смело связывайтесь с организаторами. Огородный сезон закончится в сентябре праздником урожая, но встречи огородников на этом не прекратятся.

Если вы хотите себе грядку в общинном огороде Мустамяэ, либо у вас есть вопросы по проекту, то с организаторами можно связаться по адресу mustamaeaed@gmail.com, либо прийти на встречу огородников 30 марта и обсудить свои намерения. Плата за целый сезон за одну грядку составляет 10 евро.

Больше информации можно найти на страничке Мустамяэского огорода в Facebook.