Общество защиты животных предупреждает о попрошайках-мошенниках с собаками

Поскольку нарушения закона нет, то бороться с мошенниками можно только регулярными проверками и отказом давать подаяние, пишет rus.err.ee.

"Мы вместе с Ветеринарно-пищевым департаментом каждое лето занимаемся такой проблемой. К сожалению, сложно что-то сделать, так как закон обычно не нарушается. Мы и в этот раз попросили сотрудников департамента проверить состояние животных и документы. Если с помощью закона нельзя ограничить деятельность таких людей, то с помощью регулярных проверок и отказа давать милостыню мы можем дать понять, что такое поведение в нашем обществе считается неэтичным", — сказала руководитель прямой помощи животным Общества защиты животных Маргит Мидро.

Может случиться, что у человека, нуждающегося в помощи есть домашнее животное, однако в данном случае, скорее, домашних животных используют люди, приехавшие в Эстонию именно с целью попрошайничества. "Они используют животных для зарабатывания денег. Зачастую они гримируются, чтобы выглядеть старше, больными или покалеченными", — отмечают защитники животных.