Общественный транспорт Пярну будет бесплатным. Но только пять дней

В указанные даты деньги с проездных документов при их валидации сниматься не будут, а водители автобусов не будут продавать билеты, сообщила мэрия Пярну.

Бесплатный проезд на городском транспорте в конце августа - начале сентября традиционно вводится в Пярну в связи с началом учебного года и проведением "забега двух мостов", на который приезжает много участников и из других мест Эстонии.

Тем, кто собирался купить месячный проездной билет с 1 сентября, рекомендуется указать начальной датой действия билета 4 сентября, потому что в первые дни месяца проезд бесплатный, но срок действия месячного билета автоматически на эти четыре дня не продлится.