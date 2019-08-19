Общественный транспорт Пярну будет бесплатным. Но только пять дней
Проезд на внутригородских автобусных маршрутах в Пярну будет бесплатным с 30 августа по 3 сентября, передает rus.err.ee.
Проезд на внутригородских автобусных маршрутах в Пярну будет бесплатным с 30 августа по 3 сентября, передает rus.err.ee.
В указанные даты деньги с проездных документов при их валидации сниматься не будут, а водители автобусов не будут продавать билеты, сообщила мэрия Пярну.
Бесплатный проезд на городском транспорте в конце августа - начале сентября традиционно вводится в Пярну в связи с началом учебного года и проведением "забега двух мостов", на который приезжает много участников и из других мест Эстонии.
Тем, кто собирался купить месячный проездной билет с 1 сентября, рекомендуется указать начальной датой действия билета 4 сентября, потому что в первые дни месяца проезд бесплатный, но срок действия месячного билета автоматически на эти четыре дня не продлится.
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