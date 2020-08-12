Общественные места в Кристийне будет патрулировать охранная фирма

Старейшина Кристийне Яанус Рийбе подчеркнул, что целью привлечения охранного предприятия является усиление сферы безопасности и охраны порядка. ”Хотя общий уровень безопасности в нашем районе можно считать высоким, в последнее время мы наблюдаем, что случаи нарушения общественного порядка участились, об этом свидетельствуют и жалобы жителей. Причины различны, от чересчур громкой музыки на спортивных площадках по вечерам до больших компаний подозрительных личностей. Верю, что дополнительные патрульные экипажи станут подспорьем в обеспечении порядка как для управы района, так и муниципальной полиции, и участковых полицейских, а наши жителей будут чувствовать себя в большей безопасности”, — рассказал Рийбе.

”Патрули станут ежедневно контролировать спортивные и игровые площадки, зеленые зоны, окрестности магазинов и другие общественные места, где ранее фиксировались нарушения порядка. Сотрудники охранной фирмы будут реагировать на нарушения, требуя их прекратить, при необходимости они могут вызвать полицию, скорую помощь или спасателей”, — добавил старейшина Кристийне.

Наряду с ежедневным патрулированием района, сотрудники K Security OÜ станут обеспечивать порядок и на публичных мероприятиях Управы Кристийне. Горожане так же могут сообщить патрульным о нарушениях общественного порядка по номеру 53 000 200.