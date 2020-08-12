12.08.2020, 18:38

Общественные места в Кристийне будет патрулировать охранная фирма


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Общественные места в Кристийне будет патрулировать охранная фирма
Foto: Ilmar Saabas

В столичном районе Кристийне приступил к работе патрульный экипаж частного охранного предприятия ”K Security”, задачей которого является обеспечение соблюдения правил общественного порядка. Патрульный автомобиль ежедневно курсирует по району с целью профилактики нарушений и обеспечения более высокого уровня защищенности жителей. Патруль приступил к обязанностям 1-го августа, тестовый период продлится до конца сентября.

Старейшина Кристийне Яанус Рийбе подчеркнул, что целью привлечения охранного предприятия является усиление сферы безопасности и охраны порядка. ”Хотя общий уровень безопасности в нашем районе можно считать высоким, в последнее время мы наблюдаем, что случаи нарушения общественного порядка участились, об этом свидетельствуют и жалобы жителей. Причины различны, от чересчур громкой музыки на спортивных площадках по вечерам до больших компаний подозрительных личностей. Верю, что дополнительные патрульные экипажи станут подспорьем в обеспечении порядка как для управы района, так и муниципальной полиции, и участковых полицейских, а наши жителей будут чувствовать себя в большей безопасности”, — рассказал Рийбе.

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”Патрули станут ежедневно контролировать спортивные и игровые площадки, зеленые зоны, окрестности магазинов и другие общественные места, где ранее фиксировались нарушения порядка. Сотрудники охранной фирмы будут реагировать на нарушения, требуя их прекратить, при необходимости они могут вызвать полицию, скорую помощь или спасателей”, — добавил старейшина Кристийне.

Наряду с ежедневным патрулированием района, сотрудники K Security станут обеспечивать порядок и на публичных мероприятиях Управы Кристийне. Горожане так же могут сообщить патрульным о нарушениях общественного порядка по номеру 53 000 200.

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