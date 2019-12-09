09.12.2019, 09:20

Общественная роль движения праздника песни и танца — в чем она заключается?


EST 1
XXVII laulupidu 2019
XXVII laulupidu 2019Foto: Anette Parksepp

Сегодня в Таллинне пройдет форум движения праздника песни и танца, где будет более широко рассмотрено его влияние на общество, а также текущая ситуация и возможные сценарии на будущее.

Как сообщают организаторы, форум станет одним из самых важных событий юбилейного года эстонской песни и танца, в рамках которого будут созданы возможности для дальнейшего сотрудничества и основа для продолжения работы, которую начали в юбилейном году.

В течение дня, с помощью экспертов, на форуме рассмотрят влияние движения на развитие гражданского общества, образованности и патриотизма. Также рассмотрят социальную роль движения, и его позитивное влияние на психическое и физическое здоровье людей.

”Каждый праздник песни и танца — это отдельная история, которая пишется три года. Эта партитура состоит из игры различных видов инструментов, конкретных моментов, состоящих из влияния и ожиданий общества, а также ценностей, которые объединяют людей. Если обычно смотрят на то, как праздник песни и танца сплачивает людей и что дает им, то сейчас важно спросить, что каждый из нас может сделать для того, чтобы праздник песни и танца продолжил свое существование”, сказала руководитель ЦУ Эстонского праздника песни и танца Аэт Маатеэ.

Читайте также:

Как форум, посвященный юбилейному году, так и последующая за ним работа, среди прочего основываются на выводе, полученным из исследования Praxis, которое рассмотрело социальную защищенность и условия работы руководителей, которые участвуют в движении праздника песни и танца.

Залогом продолжения движения праздника песни и танца является также жизнеспособный коллектив и его мотивированный образованный руководитель. Так как профессия руководителя хора, к сожалению, не мотивирует молодое поколение, и большое количество руководителей выходят на пенсию, жизнеспособность традиции находится в подвешенном состоянии. По словам члена правления Эстонского союза руководителей хоров Хели Юргенсон, радует то обстоятельство, что после прошедшего два года назад молодежного праздника, выросло новое поколение дирижеров, с сильным профессиональным образованием, и они по-прежнему ведут активную деятельность и приняты обществом. ”В широком плане численность дирижеров, к сожалению, все-таки сокращается, и эти молодые не смогут покрыть разрыв, который возникнет в течение ближайших 10-20 лет”, сказала Юргенсон.

В конце юбилейного года эстонской песни и танца для улучшения ситуации на государственном уровне при сотрудничестве с министерством культуры готовится программа поддержки пособия на зарплату руководителей коллективов. По словам Хели Юргенсон, помимо этого нужно также договориться с местными самоуправлениями, которые взяли бы дирижеров к себе на зарплату. ”Работу руководителя хора до сих пор считают хобби, также считают и местные власти, которые отвечают за эту сферу. Работа руководителя коллектива является важной работой для духовного, эмоционального и физического здоровья жителей Эстонии, которая заслуживает достойную оплату и более широкое признание. К сожалению, на рынке труда до сих пор нет должности, сопоставимой с другими”, добавила Юргенсон.

Движение праздника песни и танца занесено в список культурного наследия UNESCO как уникальное явление в мире. В подходящем к концу юбилейном году эстонской песни и танца в фокусе были значимость и сохранение этой уникальной традиции.

Программу форума движения эстонского праздника песни и танца можно посмотреть здесь.

Читайте также: