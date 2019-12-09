Общественная роль движения праздника песни и танца — в чем она заключается?

Как сообщают организаторы, форум станет одним из самых важных событий юбилейного года эстонской песни и танца, в рамках которого будут созданы возможности для дальнейшего сотрудничества и основа для продолжения работы, которую начали в юбилейном году.

В течение дня, с помощью экспертов, на форуме рассмотрят влияние движения на развитие гражданского общества, образованности и патриотизма. Также рассмотрят социальную роль движения, и его позитивное влияние на психическое и физическое здоровье людей.

”Каждый праздник песни и танца — это отдельная история, которая пишется три года. Эта партитура состоит из игры различных видов инструментов, конкретных моментов, состоящих из влияния и ожиданий общества, а также ценностей, которые объединяют людей. Если обычно смотрят на то, как праздник песни и танца сплачивает людей и что дает им, то сейчас важно спросить, что каждый из нас может сделать для того, чтобы праздник песни и танца продолжил свое существование”, сказала руководитель ЦУ Эстонского праздника песни и танца Аэт Маатеэ.

Как форум, посвященный юбилейному году, так и последующая за ним работа, среди прочего основываются на выводе, полученным из исследования Praxis, которое рассмотрело социальную защищенность и условия работы руководителей, которые участвуют в движении праздника песни и танца.