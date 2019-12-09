Общественная роль движения праздника песни и танца — в чем она заключается?

Залогом продолжения движения праздника песни и танца является также жизнеспособный коллектив и его мотивированный образованный руководитель. Так как профессия руководителя хора, к сожалению, не мотивирует молодое поколение, и большое количество руководителей выходят на пенсию, жизнеспособность традиции находится в подвешенном состоянии. По словам члена правления Эстонского союза руководителей хоров Хели Юргенсон, радует то обстоятельство, что после прошедшего два года назад молодежного праздника, выросло новое поколение дирижеров, с сильным профессиональным образованием, и они по-прежнему ведут активную деятельность и приняты обществом. ”В широком плане численность дирижеров, к сожалению, все-таки сокращается, и эти молодые не смогут покрыть разрыв, который возникнет в течение ближайших 10-20 лет”, сказала Юргенсон.
В конце юбилейного года эстонской песни и танца для улучшения ситуации на государственном уровне при сотрудничестве с министерством культуры готовится программа поддержки пособия на зарплату руководителей коллективов. По словам Хели Юргенсон, помимо этого нужно также договориться с местными самоуправлениями, которые взяли бы дирижеров к себе на зарплату. ”Работу руководителя хора до сих пор считают хобби, также считают и местные власти, которые отвечают за эту сферу. Работа руководителя коллектива является важной работой для духовного, эмоционального и физического здоровья жителей Эстонии, которая заслуживает достойную оплату и более широкое признание. К сожалению, на рынке труда до сих пор нет должности, сопоставимой с другими”, добавила Юргенсон.
Движение праздника песни и танца занесено в список культурного наследия UNESCO как уникальное явление в мире. В подходящем к концу юбилейном году эстонской песни и танца в фокусе были значимость и сохранение этой уникальной традиции.
Программу форума движения эстонского праздника песни и танца можно посмотреть здесь.
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