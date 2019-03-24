„Общая Эстония” запустила вторую акцию в соцсетях

В их призыве значится: ”На этот раз мы расскажем о том, почему символом ”Общей Эстонии” стало сердце. Для этого есть три причины — во-первых, это распространённый символ, понятный для всех языков и культур. Во-вторых, такой способ выразить заботу — всегда под рукой. И наконец — как здорово будет увидеть 14.04 море рук, сложенных в форме сердец! Важно: пожалуйста, добавьте в подпись к фото что-то личное, мнение о том, что нас всех в Эстонии объединяет”.

Подробности — тут.

Кто стоит за движением "Общая Эстония"?