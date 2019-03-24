„Общая Эстония” запустила вторую акцию в соцсетях

В Instagram и Facebook движение „Общая Эстония” запустила очередную акцию.
В их призыве значится: ”На этот раз мы расскажем о том, почему символом ”Общей Эстонии” стало сердце. Для этого есть три причины — во-первых, это распространённый символ, понятный для всех языков и культур. Во-вторых, такой способ выразить заботу — всегда под рукой. И наконец — как здорово будет увидеть 14.04 море рук, сложенных в форме сердец! Важно: пожалуйста, добавьте в подпись к фото что-то личное, мнение о том, что нас всех в Эстонии объединяет”.
Подробности — тут.
Кто стоит за движением "Общая Эстония"?
Кампанию Kõigi Eesti запустила группа небезразличных жителей Эстонии. В их число входят эстонцы, русскоязычные, переехавшие в Эстонию на работу специалисты, предприниматели, женщины и мужчины, молодые, пожилые, представители различных сообществ Эстонии. На сегодняшний день к движению присоединилось более 20 000 человек. В организационной группе движения более 1000 человек, и более 20 человек занимались координацией вопросов символики и создания страницы. Движение Kõigi Eesti не связано и не представляет интересы ни одной из партий, а является гражданской инициативой людей, обеспокоенных происходящим в государстве.
[В инициативную группу входят, в числе прочих Дарья Саар, Хелене Ветик, Евгений Кабанов, Мярт Аванди, Кристьян Лепик, Рейн Рауд и другие.]