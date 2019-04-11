"Общая Эстония" запустила очередную акцию в соцсетях, чтобы "вернуть нашему флагу почетный статус"

"На концерте ”Песни Общей Эстонии” соберутся люди, которые выступают за свободы, ценности и достойное общество. Мы благодарны, что и ты станешь частью этого события. Последняя акция перед воскресным концертом поможет людям выразить, какую свободу или ценность в нашем обществе они считают особо важной, а также вернуть нашему флагу почетный статус. Сердце на фотографии профиля окрасится в цвета национального триколора, к тому же мы подготовили более 30 рамок с названиями ценностей и свобод, которые можно добавить к своей фотографии профиля вместе с сердцем", — пишет "Общая Эстония".

Для участия в акции "Общая Эстония" предлагает пользователям Facebook добавить к своей фотографии специальную рамку, например, перейдя по ссылке. Рамка называется "Kõigi Eesti”.

"Пожалуйста, поделись мероприятием ”Песни Общей Эстонии” в Facebook через свои каналы и опиши почему именно эта свобода или ценность, которую ты выбрал для своей фотографии профиля, важна для тебя. Вот и все. До встречи в воскресенье", — призывают организаторы.

Ранее "Общая Эстония" уже запускала акцию, где пользователи должны были добавить к себе на фото рамку с белым сердечком, однако, позже молодежь из EKRE сделала свою рамку в противовес движению в цветах эстонского флага.