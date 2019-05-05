"Общая Эстония": разрушение наших ценностей не остановят СМИ, корпорации или кто-то еще. Это должны решить мы

"Тебе может сейчас казаться, что легче отдаться течению и держать рот на замке. Может быть, ты отказался от защиты своих принципов в надежде, что хотя бы ты и твои близкие останутся невредимыми. Может, ты надеешься, что это все временно. Возможно, в один момент покажется, что ты драматизируешь и все не так плохо, ведь на самом деле все осталось по-прежнему, ничего страшного не случилось. Но если ты отдашь свою внутреннюю свободу и махнешь рукой, то случится.

Это уже не та Эстония. Да, мы остаемся в Европе и коалиционный договор обещает дружелюбность. Но мы ее не видим. Мы не чувствуем ее. Наше пространство ценностей начало быстро изменяться, это заметили и за рубежом. Уже сейчас. Но этот кризис не может разрешить премьер-министр, новое правительство или политики. Разрушение наших ценностей не остановят СМИ или корпорации, зарубежные партнеры или кто-то еще. Это должны решить мы. Мы, кто боится. Мы, кто готов махнуть рукой. Мы, кто слишком ценит комфорт, чтобы что-то сделать.

Ценности Эстонского государства начинаются с жителей Эстонии. Если ты сдашься, сдастся и Эстония. Внутреннюю свободу каждый может сохранить только сам. Безразличие и попустительство в этом отношении — это предательство и себя, и страны. У тебя может быть все сейчас хорошо. Но кому-то рядом с с тобой уже сейчас хуже, чем было раньше. Его свободы ограничены. Он не свободен. И если ты ему не поможешь, то и ты не свободен. Сделай что-то.