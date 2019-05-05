"Общая Эстония": разрушение наших ценностей не остановят СМИ, корпорации или кто-то еще. Это должны решить мы

Страх и довольство обладают большой силой. Но и у правильного слова большая сила. У голоса протеста. Критичного отношения. Защиты кого-то. Руки помощи. У тебя по-прежнему остается твое сердце, твоя душа и твое слово. Используй их.
Ты, я и мы все — не первые в Эстонии, кто оказался в такой ситуации. Это все уже однажды было; и не так уж давно. В 1934 году, в начале Эпохи безмолвия, Фридеберт Туглас писал следующее:
”Все та же старая песня: кризис демократической мысли, массы жаждут авторитета…
Сомнительная демократия, которая держалась только для виду. И еще более сомнительные демократы, которые его поддерживали только для виду! Разве эти равнодушные друзья не те, кто в первую очередь раздувает кризис демократии, разве своим умничанием они не подогревают психоз и не распространяют общую панику, чтобы вместе с массами оказаться жертвами первого же авантюриста?
Наша короткая сознательная история — шестьдесят-семьдесят лет — говорит только о напряженном стремлении народа в сторону более свободных правовых, материальных и духовных обстоятельств. Ведь все, чего мы достигли, достигнуто совместными размышлениями и действиями, и в широком смысле при помощи организованного демократизма простого человека. Только этим путем мы превратились на этой земле из безымянного народа в силу, с которой надо считаться.
В этом смысле и наше прошлое рассказывает только о борьбе против чужих авторитетов, руководителей по милости, глядящих свысока начальников. Но сейчас, когда мы, наконец, достигли какой-то возможности демократически мыслить и действовать, мы добровольно стремимся снова под начало командиров. Теперь забывают, какой ценой даже эта свобода достигнута. И теперь никто не помнит исторического урока — как сложно вернуть обратно то, что один раз отдано”.
Cохраним себя и свободную Эстонию. Сохраним общую Эстонию".