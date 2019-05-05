05.05.2019, 17:50

"Общая Эстония": разрушение наших ценностей не остановят СМИ, корпорации или кто-то еще. Это должны решить мы

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rus.delfi.ee
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Kõigi Eesti tänavareklaam
Kõigi Eesti tänavareklaamFoto: Tiit Blaat

Сегодня движение "Общая Эстония" ("Kõigi Eesti") опубликовало на своей странице в Facebook новое заявление. Приводим его в полном объеме.

"Тебе может сейчас казаться, что легче отдаться течению и держать рот на замке. Может быть, ты отказался от защиты своих принципов в надежде, что хотя бы ты и твои близкие останутся невредимыми. Может, ты надеешься, что это все временно. Возможно, в один момент покажется, что ты драматизируешь и все не так плохо, ведь на самом деле все осталось по-прежнему, ничего страшного не случилось. Но если ты отдашь свою внутреннюю свободу и махнешь рукой, то случится.

Это уже не та Эстония. Да, мы остаемся в Европе и коалиционный договор обещает дружелюбность. Но мы ее не видим. Мы не чувствуем ее. Наше пространство ценностей начало быстро изменяться, это заметили и за рубежом. Уже сейчас. Но этот кризис не может разрешить премьер-министр, новое правительство или политики. Разрушение наших ценностей не остановят СМИ или корпорации, зарубежные партнеры или кто-то еще. Это должны решить мы. Мы, кто боится. Мы, кто готов махнуть рукой. Мы, кто слишком ценит комфорт, чтобы что-то сделать.

Ценности Эстонского государства начинаются с жителей Эстонии. Если ты сдашься, сдастся и Эстония. Внутреннюю свободу каждый может сохранить только сам. Безразличие и попустительство в этом отношении — это предательство и себя, и страны. У тебя может быть все сейчас хорошо. Но кому-то рядом с с тобой уже сейчас хуже, чем было раньше. Его свободы ограничены. Он не свободен. И если ты ему не поможешь, то и ты не свободен. Сделай что-то.

Страх и довольство обладают большой силой. Но и у правильного слова большая сила. У голоса протеста. Критичного отношения. Защиты кого-то. Руки помощи. У тебя по-прежнему остается твое сердце, твоя душа и твое слово. Используй их.

Ты, я и мы все — не первые в Эстонии, кто оказался в такой ситуации. Это все уже однажды было; и не так уж давно. В 1934 году, в начале Эпохи безмолвия, Фридеберт Туглас писал следующее:

”Все та же старая песня: кризис демократической мысли, массы жаждут авторитета…

Сомнительная демократия, которая держалась только для виду. И еще более сомнительные демократы, которые его поддерживали только для виду! Разве эти равнодушные друзья не те, кто в первую очередь раздувает кризис демократии, разве своим умничанием они не подогревают психоз и не распространяют общую панику, чтобы вместе с массами оказаться жертвами первого же авантюриста?

Наша короткая сознательная история — шестьдесят-семьдесят лет — говорит только о напряженном стремлении народа в сторону более свободных правовых, материальных и духовных обстоятельств. Ведь все, чего мы достигли, достигнуто совместными размышлениями и действиями, и в широком смысле при помощи организованного демократизма простого человека. Только этим путем мы превратились на этой земле из безымянного народа в силу, с которой надо считаться.

В этом смысле и наше прошлое рассказывает только о борьбе против чужих авторитетов, руководителей по милости, глядящих свысока начальников. Но сейчас, когда мы, наконец, достигли какой-то возможности демократически мыслить и действовать, мы добровольно стремимся снова под начало командиров. Теперь забывают, какой ценой даже эта свобода достигнута. И теперь никто не помнит исторического урока — как сложно вернуть обратно то, что один раз отдано”.

Cохраним себя и свободную Эстонию. Сохраним общую Эстонию".

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