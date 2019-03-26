"Общая Эстония": призываем всех депутатов однозначно осуждать заявления, которые являются оскорбительными, сеют страх и ненависть

"Запуская движение "Общая Эстония", мы писали: ”Мы не можем молча наблюдать за тем, как поезд нашего государства идёт под откос. Сегодняшняя политическая ситуация ставит под угрозу важные для Эстонии ценности.” Заявления и высказывания, прозвучавшие за это время на фоне коалиционных переговоров — только подтверждают, насколько актуальна эта обеспокоенность, и что важные для Эстонии ценности в действительности под угрозой.

Риторике, содержащей унизительные высказывания по отношению к жителям Эстонии, или же намекающей на призыв к уличным беспорядкам или даже насилию — нет места в политике Эстонии. Также нет места грубым оскорблениям, направленным против чьих-либо детей и семьи, даже в форме произведений развлекательного жанра. Таких случаев множество, и невозможно коснуться каждого, но все они противоречат все тем же базовым ценностям — ценностям, важным для каждого из нас.

Мы призываем всех депутатов, которым избиратели доверили свои голоса, однозначно осуждать заявления, которые являются оскорбительными, сеют страх и ненависть. Сейчас неважно, кто за кого голосовал и какую партию представляет, важно чтобы мы все объединились и сказали, что разжигание розни, замена ценностей и принципов, — неприемлемы. Мы призываем всех к уважительному диалогу", — пишет движение в Facebook.