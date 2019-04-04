"Общая Эстония" подарила членам Рийгикогу книгу Ганса Розлинга "Фактология"

В книге специалист в области международного здравоохранения, профессор Ханс Рослинг вместе со своими соавторами объясняет, почему мы склонны воспринимать мир вокруг себя как более устрашающий, чем он есть на самом деле. Вместе с соавторами Рослинг приводит десять причин, почему наше представление о мире искажено — начиная со склонности разделять все на два противостоящих лагеря и заканчивая тем, как мы потребляем питающиеся страхами СМИ.

Опираясь на богатый статистический материал, Розлинг показывает, что дела в мире обстоят лучше, чем нам кажется. Критическое мировоззрение, основывающееся на фактах вместо инстинктов и иллюзий, позволяет нам сосредоточиться на самых важных проблемах, и не беспокоиться о вещах, которые могут того не заслуживать.

Движение приложило к книге и следующее обращение:

"Уважаемый депутат!

Свобода неприкосновенна. Если свободу отнимают у одного, ее отнимают у всех. Свобода не сможет процветать, если мы не будем ее беречь.

Сегодня в Эстонии на свободу покушаются и мы должны ее защитить.

Движение "Общая Эстония" выступает за свободу. За свободу мысли, слова, прессы, самовыражения, искусства, за свободу врачей и учителей делать свою работу. За свободу чувствовать, что ты в Эстонии свой, что это — твой дом. За свободу отстаивать свои права. За свободу самостоятельно принимать решения, касающиеся своего тела и души. За свободу быть самостоятельным и отличаться.

Люди начали бояться. Бояться думать не так, как кто-то другой. Подкрадывающийся страх парализует свободу.