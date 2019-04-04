"Общая Эстония" подарила членам Рийгикогу книгу Ганса Розлинга "Фактология"
Представители движения "Общая Эстония" поприветствовали сегодня утром новых депутатов Рийгикогу книгой Ханса Рослинга "Фактология", сказано в пресс-релизе.
Представители движения "Общая Эстония" поприветствовали сегодня утром новых депутатов Рийгикогу книгой Ханса Рослинга "Фактология", сказано в пресс-релизе.
В книге специалист в области международного здравоохранения, профессор Ханс Рослинг вместе со своими соавторами объясняет, почему мы склонны воспринимать мир вокруг себя как более устрашающий, чем он есть на самом деле. Вместе с соавторами Рослинг приводит десять причин, почему наше представление о мире искажено — начиная со склонности разделять все на два противостоящих лагеря и заканчивая тем, как мы потребляем питающиеся страхами СМИ.
Опираясь на богатый статистический материал, Розлинг показывает, что дела в мире обстоят лучше, чем нам кажется. Критическое мировоззрение, основывающееся на фактах вместо инстинктов и иллюзий, позволяет нам сосредоточиться на самых важных проблемах, и не беспокоиться о вещах, которые могут того не заслуживать.
Движение приложило к книге и следующее обращение:
"Уважаемый депутат!
Свобода неприкосновенна. Если свободу отнимают у одного, ее отнимают у всех. Свобода не сможет процветать, если мы не будем ее беречь.
Сегодня в Эстонии на свободу покушаются и мы должны ее защитить.
Движение "Общая Эстония" выступает за свободу. За свободу мысли, слова, прессы, самовыражения, искусства, за свободу врачей и учителей делать свою работу. За свободу чувствовать, что ты в Эстонии свой, что это — твой дом. За свободу отстаивать свои права. За свободу самостоятельно принимать решения, касающиеся своего тела и души. За свободу быть самостоятельным и отличаться.
Люди начали бояться. Бояться думать не так, как кто-то другой. Подкрадывающийся страх парализует свободу.
Вопрос не в том, кто и как выражается. Вопрос не в том, станет ли кто-то в будущем немного вежливее. И не в том, что будет или не будет записано в новом коалиционном договоре. Каждое слово ведет к действию — когда слова уже сказаны, действия не заставляют себя ждать. Последствия уже налицо — свободы жителей Эстонии под угрозой.
Уважаемый депутат! Мы избрали Тебя и дали Тебе мандат, чтобы Ты поддерживал наши демократические свободы, берег и защищал их. Даже если Твоя партия придерживается иного мнения. Даже если Твои личные интересы могут при этом пострадать. Книга, которую мы Тебе дарим, поможет ориентироваться в современном мире, опираясь на факты, а также мыслить критически и ясно. Страх, пропаганда и брань в общественном пространстве не должны становиться основой для принятия важных для Эстонии решений. Решения должны рождаться на основе критического мышления, фактов и анализа — именно так Ты сможешь защитить наши общие интересы!
Приглашаем Тебя 14 апреля в 15:00 на Таллиннское певческое поле на ”Песни Общей Эстонии”. Приходи защитить наши свободы!"
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