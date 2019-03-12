Образовательная программа ”IT-Академия" будет запущена в профессиональных училищах

”Для ИТ-предприятий очень важно, что в рамках IT-Академии будут созданы новые четырехлетние учебные программы профессионального образования, выпускники которых будут иметь хорошую профессиональную подготовку и будут готовы к тому, чтобы сразу пойти работать”, — объяснил руководитель Эстонского союза инфотехнологий и телекоммуникаций Юри Йыэма. По словам Йыэма, инфо- и коммуникационные технологии являются весьма обширной сферой, и учащиеся новых специальностей в течение первого года обучения получат как основные знания о программном и аппаратном обеспечении, а также ИТ-системах, так и пройдут в большем объеме общеобразовательные предметы, необходимые для приобретения специальности. Так как после первого года обучения нужно определяться со специальностью, таким образом учащимся будет гораздо легче выбрать, в какой области продолжить учебу.

Высшее образование в сфере инфотехнологий в последние годы стало заметно сильнее. Это стало возможным благодаря тесному сотрудничеству представителей сектора ИТ, министерства, HITSA, Тартуского университета и Таллиннского технического университета. Все больше учеников основных школ, желающих в будущем получить высшее образование, вместе со средним образованием хотят приобрести и практические навыки, не боясь при этом за свою конкурентоспособность при поступлении в университет.

Прием на специальность разаботчика программного обеспечения в Тартуском центре профессионального образования уже начался, Таллиннский Политехникум начнет прием 15 мая, Ида-Вирумааский центр профессионального образования — 10 июня.

IT-Академия — это совместная программа государства, вузов и предпринимателей сферы информационно- коммуникационных технологий, задача которого заключается в повышении конкурентоспособности и качества профессионального и высшего образования в сфере ИКТ, обеспечения необходимой рабочей силы и развития науки в данной области. Программа финансируется министерством образования и науки, координирует программу целевое учреждение по инфотехнологиям в области образования.