12.03.2019, 08:43

Образовательная программа ”IT-Академия" будет запущена в профессиональных училищах


rus.delfi.ee
EST
Haridus- ja teadusministeerium
Haridus- ja teadusministeeriumFoto: Madis Veltman

Осенью этого года стартует пилотный проект IT-Академия в профессиональном образовании, созданный совместными усилиями министерства образования и науки, целевого учреждения по инфотехнологиям в области образования (HITSA), профессиональных учебных заведений, высших школ и IT-предприятий. Благодаря проекту молодые люди смогут учиться на высококлассных специалистов IT-систем и разработчиков программного обеспечения.

Новые возможности обучения отличаются от прежних специальностей среднего специального образования в сфере ИТ большей амбициозностью и уровнем сложности. Они подойдут тем выпускникам основных школ, кто помимо среднего образования желает приобрести и профессиональные навыки в сфере инфотехнологий и планирует в дальнейшем пойти учиться в университет.

”Наша задача — подготовить профессионалов в сфере технологии и инженерии, которые после окончания училища могли бы работать на технологических мероприятиях или пойти учиться в высшее учебное заведение, — сказал канцлер министерства образования и науки Март Лайдметс. — Для этого мы тесно сотрудничаем как с предприятиями, так и с высшими учебными заведениями. При этом учеба имеет и серьезную академическую составляющую, так что выпускник сможет продолжить обучение и в вузе”.

”Для ИТ-предприятий очень важно, что в рамках IT-Академии будут созданы новые четырехлетние учебные программы профессионального образования, выпускники которых будут иметь хорошую профессиональную подготовку и будут готовы к тому, чтобы сразу пойти работать”, — объяснил руководитель Эстонского союза инфотехнологий и телекоммуникаций Юри Йыэма. По словам Йыэма, инфо- и коммуникационные технологии являются весьма обширной сферой, и учащиеся новых специальностей в течение первого года обучения получат как основные знания о программном и аппаратном обеспечении, а также ИТ-системах, так и пройдут в большем объеме общеобразовательные предметы, необходимые для приобретения специальности. Так как после первого года обучения нужно определяться со специальностью, таким образом учащимся будет гораздо легче выбрать, в какой области продолжить учебу.

Высшее образование в сфере инфотехнологий в последние годы стало заметно сильнее. Это стало возможным благодаря тесному сотрудничеству представителей сектора ИТ, министерства, HITSA, Тартуского университета и Таллиннского технического университета. Все больше учеников основных школ, желающих в будущем получить высшее образование, вместе со средним образованием хотят приобрести и практические навыки, не боясь при этом за свою конкурентоспособность при поступлении в университет.

Прием на специальность разаботчика программного обеспечения в Тартуском центре профессионального образования уже начался, Таллиннский Политехникум начнет прием 15 мая, Ида-Вирумааский центр профессионального образования — 10 июня.

IT-Академия — это совместная программа государства, вузов и предпринимателей сферы информационно- коммуникационных технологий, задача которого заключается в повышении конкурентоспособности и качества профессионального и высшего образования в сфере ИКТ, обеспечения необходимой рабочей силы и развития науки в данной области. Программа финансируется министерством образования и науки, координирует программу целевое учреждение по инфотехнологиям в области образования.

Читайте также: