11.02.2021, 17:30

Образование на эстонском языке и выход из пандемии. Правительство Каи Каллас одобрило план на первые 100 дней

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President nimetab ametisse Kaja Kallase valitsuse
President nimetab ametisse Kaja Kallase valitsuseFoto: Kiur Kaasik

Правительство премьер-министра Каи Каллас одобрило свой план на первые 100 дней, который объединяет наиболее важные задачи министров на этот период. Работа разделена на восемь главных приоритетов, изложенных в коалиционном соглашении, первая из которых — выход из пандемии COVID-19.

По словам премьер-министра Каи Каллас, правительство взяло на себя амбициозный 100-дневный план. ”На протяжении следующих ста дней правительство будет заниматься как решением критических вопросов кризиса COVID-19, так и перспективными стратегическими задачами жизни Эстонии. В центре нашего постоянного внимания находится благополучие эстонского народа, экономики и окружающей среды”.

Основные приоритеты правительства и рабочие задачи на 100 дней

  • Выход из пандемии COVID-19

В течение 100 дней правительство разработает принципы и план действий по выходу из пандемии коронавируса. Среди прочего это касается также мер по поддержке выхода из кризиса COVID19 в сфере образования.

Правительство работает во имя того, чтобы с мая все желающие могли пройти вакцинацию от коронавируса — вблизи места проживания и бесплатно.

В сотрудничестве с предпринимательскими организациями правительство дополнит меры поддержки, направленные на ускорение восстановления экономики в сферах, которым был нанесен особо крупный урон. Будут внесены предложения по дальнейшей реализации антикризисных мер как Целевым учреждением поддержки жизни на селе, так и KredEx, а также будет разработана программа по оживлению туристического сектора.

  • Здоровые, находящиеся в безопасности люди

Чтобы обеспечить устойчивость системы финансирования здравоохранения, правительство планирует начать ориентированную на людей реформу здравоохранения, которая расширит страховое покрытие и сократит очереди.

Правительство продолжит переговоры с Европейской Комиссией, чтобы получить необходимое финансирование для строительства Таллиннской больницы. Цель заключается в том, чтобы к 2026 году построить новый современный медицинский городок вместо больничных корпусов Восточно-Таллиннской и Западно-Таллиннской центральной больницы.

Под руководством министра социальной защиты будут разработаны предложения по обновлению устойчивых моделей организации и финансирования длительного ухода и по созданию пакета поддержки для лиц, осуществляющих уход.

  • Умная экономика

Правительство считает важным и работает над быстрой мобилизацией средств Европейского союза (бюджетный период 2021-2027 годов, фонд реконструкции и т. п.), которые позволят провести структурные реформы и компенсируют кризисные потери, связанные с COVID-19.

Под руководством министра государственного управления будет составлен план действий по региональному развитию для обеспечения региональных инвестиций и сбалансированного развития по всей Эстонии. Кроме того, будет пересмотрена политика государства как собственника в сфере недвижимости, будет обновлена стратегия в области недвижимости.

Под руководством министра экономики и инфраструктуры будут разработаны стратегия водородного топлива и пилотный проект по водороду для тестирования всей водородной цепочки от производства до использования в условиях Эстонии.

Правительство планирует утвердить график электрификации железных дорог в направлении ТаллиннТарту—Койдула/Валга и Таллинн—Нарва. Это позволит государству более эффективно планировать деньги для инвестиций и вселит в Operail и Elron уверенность в необходимости инвестировать в более экологичные поезда.

  • Зеленая Эстония

Правительство планирует разработать план действий по достижению климатической нейтральности к 2050 году и установить его в качестве государственной цели.

Под руководством Министерства окружающей среды будет найдено соглашение как для составления нового плана развития лесного хозяйства, так и для создания в сотрудничестве с учеными плана развития биоразнообразия. Также будет продолжена дискуссия о возможности использования атомной энергии в Эстонии, и над этой темой планируется проработать соответствующую рабочую группу.

  • Образованные и умные люди

Под руководством министра образования и науки будет запущен план действий образования на эстонском языке, чтобы дать всем равные возможности для продолжения учебы и участия в общественной и трудовой жизни. Для обеспечения обучения на эстонском языке в детских садах будут наняты дополнительные педагоги. Кроме того, правительство желает поддержать иноязычных учащихся в школах с эстонским языком обучения.

Министр культуры планирует внести предложение о подготовке плана развития в области культуры, который будет являться основой для развития всего сектора до 2030 года. Помимо этого, будет разработана концепция ”культурного ранца”, которая позволяет каждому учащемуся основной школы принимать участие в выставках, концертах и театральных представлениях. В целях оказания большей поддержки русскоязычному населению в изучении эстонского языка будет расширена концепция домов эстонского языка.

Под руководством министра социальной защиты будет создана система семейного примирения, которая предоставит возможность наилучшим образом обеспечить благополучие ребенка в случае расставания родителей. Заключение соглашений об укладе жизни могло бы происходить как во внесудебном порядке, так и на ранней стадии судебного производства. С созданием государственной системы семейного примирения услуга одинакового качества будет доступна по всей Эстонии.

  • Активная и защищенная Эстония

Министр представит правительству планы действий по укреплению связей с важнейшими союзниками Эстонии. В первые 100 дней правительство планирует утвердить цели и основные действия по укреплению связей с США. После этого будут обсуждены и другие важные для Эстонии союзнические отношения с Великобританией, Германией, Францией, Польшей, а также странами Северной Европы и Балтии.

Министерство иностранных дел проанализирует достижения Эстонии в членстве в Совете Безопасности ООН и поставит дальнейшие цели, в том числе на период председательства Эстонии в 2021 году.

Под руководством министра обороны планируется укрепить сотрудничество в сфере обороны в странах Балтии и выдвинуть на первый план вопросы безопасности в общении между правительствами Эстонии, Латвии и Литвы.

В области обороны правительство уже приняло решение отправлять повестки призывникам и резервистам по электронным каналам вместо прежних повесток по почте, что упростит поступление на срочную службу или учебные сборы.

  • Сбалансированная Эстония

Под руководством министра по делам сельской жизни необходимо внести изменения в программу развития сельской жизни Эстонии на 2014-2020 годы, в которой необходимо принять решение о распределении более 300 миллионов евро между существующими мерами поддержки. Также на утверждение правительства будет представлен план развития сельского хозяйства и рыболовства, в котором определены стратегические цели до 2030 года. В Министерстве по делам сельской жизни будут проанализированы и внесены предложения по разработке и реализации программы, способствующей поселению в сельской местности.

  • Открытое и безопасное правовое государство

Стратегические цели будут также установлены и в области внутренней безопасности, где под руководством министра внутренних дел планируется утвердить план развития до 2030 года. Среди прочих задач Министерство внутренних дел внесет предложения по обновлению и обеспечению устойчивости радаров эстонской системы морского наблюдения. Формирование антикризисной политики планируется сосредоточить в Государственной канцелярии, в этих целях будут внесены поправки в Закон о чрезвычайном положении.

Министр юстиции представил на сегодняшнем заседании правительства план действий по борьбе с коррупцией, который поможет принимать более прозрачные решения как в государственном, так и в частном секторах и повысить осведомленность об угрозе коррупции.

Имеются планы обновить приоритеты правительства по борьбе с преступностью, обратив более пристальное внимание решению преступлений, связанных с детьми насилием в близких отношениях, а также на обеспечение справедливой экономической среды и конкурентоспособности.

Правительство поддерживает быстрое строительство сети 5G и внедрение новых технологий. С этой целью будут утверждены требования к безопасности сетей связи, после чего мы сможем приступить к конкурсу частот 5G.

В стадии обновления находится также план действий по государственной реформе, направленный на формирование устойчивого, эффективного и ориентированного на население государственного управления.

Сто дней с момента вступления правительства в должность исполнится 5 мая 2021 года. На следующей неделе правительство планирует одобрить более долгосрочный план работы: программа действий правительства до 2023 года.

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