Образование на эстонском языке и выход из пандемии. Правительство Каи Каллас одобрило план на первые 100 дней

По словам премьер-министра Каи Каллас, правительство взяло на себя амбициозный 100-дневный план. ”На протяжении следующих ста дней правительство будет заниматься как решением критических вопросов кризиса COVID-19, так и перспективными стратегическими задачами жизни Эстонии. В центре нашего постоянного внимания находится благополучие эстонского народа, экономики и окружающей среды”.

Основные приоритеты правительства и рабочие задачи на 100 дней

Выход из пандемии COVID-19

В течение 100 дней правительство разработает принципы и план действий по выходу из пандемии коронавируса. Среди прочего это касается также мер по поддержке выхода из кризиса COVID19 в сфере образования.

Правительство работает во имя того, чтобы с мая все желающие могли пройти вакцинацию от коронавируса — вблизи места проживания и бесплатно.

В сотрудничестве с предпринимательскими организациями правительство дополнит меры поддержки, направленные на ускорение восстановления экономики в сферах, которым был нанесен особо крупный урон. Будут внесены предложения по дальнейшей реализации антикризисных мер как Целевым учреждением поддержки жизни на селе, так и KredEx, а также будет разработана программа по оживлению туристического сектора.

Здоровые, находящиеся в безопасности люди

Чтобы обеспечить устойчивость системы финансирования здравоохранения, правительство планирует начать ориентированную на людей реформу здравоохранения, которая расширит страховое покрытие и сократит очереди.

Правительство продолжит переговоры с Европейской Комиссией, чтобы получить необходимое финансирование для строительства Таллиннской больницы. Цель заключается в том, чтобы к 2026 году построить новый современный медицинский городок вместо больничных корпусов Восточно-Таллиннской и Западно-Таллиннской центральной больницы.

Под руководством министра социальной защиты будут разработаны предложения по обновлению устойчивых моделей организации и финансирования длительного ухода и по созданию пакета поддержки для лиц, осуществляющих уход.