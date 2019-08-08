Образцовых юных читателей пригласят на бесплатный киносеанс

14 августа в полдень в кинотеатре "CINAMON "Космос"" на Пярнуском шоссе, 45 состоится торжественное завершение программы Таллинской центральной библиотеки "Лето с книгой" с просмотром приключенческого кинофильма "Король львов".
Приглашаются все дети, прочитавшие до конца июля хотя бы десять книг. Состоится чествование образцовых читателей и будет демонстрироваться выставка детских рисунков.
Проводившаяся в 16-й раз программа длилась с 1 июня по 30 июля, и на этот раз привлекла значительно большее число участников. К ней присоединились 342 ребенка, а успешно завершили — 223.
По традиции дети могли выбирать между книгами на эстонском и русском языке. Среди русскоязычных книг наиболее полулярными оказались „Пиратик Пеэду и паук- дантист" Бритты Юргенсон, „Сосулька, беспокойное молоко и другие…" Айно Первик, "Тобиас и второй "Б"" Пирет Рауд и „Веселая Катарина" Кристины Рудер.
Экспозицию поступивших в ходе программы рисунков можно будет посмотреть с 26 августа на лестничной галерее главного здания библиотеки (бульвар Эстония, 8) и на ее детском сайте.
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