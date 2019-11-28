Обратная рокировка: Сирет Котка-Репински вернулась в комиссию по сельской жизни

"Моим первым выбором всегда была комиссия по сельской жизни, я знала, что вернусь туда при первой возможности. Такая возможность возникла, и я ее использовала. Темы комиссии по сельской жизни мне очень близки", — сказала Котка-Репински.

Котка-Репински перешла в комиссию по иностранным делам 8 октября. 10 октября последняя голосовала по вопросу о том, сможет ли Урмас Рейтельманн (EKRE) стать членом делегации Эстонии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) или нет.

С приходом Котка-Репински в комиссию по иностранным делам правящая коалиция получила там большинство. Если обычно в комиссии было 12 членов — шесть от партий коалиции и шесть от оппозиции, то на сей раз в голосовании по Рейтельманну участвовало 13 депутатов, и именно голос Котка-Репински стал решающим.

После голосования народная избранница сказала ERR, что голосование было тяжелым и что ей никто не указывал голосовать за Рейтельманна. "Никто не говорил, что надо делать, но политика — искусство компромиссов, и есть моменты, когда нужно принимать трудные решения", — призналась она.