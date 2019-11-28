28.11.2019, 18:05

Обратная рокировка: Сирет Котка-Репински вернулась в комиссию по сельской жизни

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Urmas Reitelmanni ENPA delegatsiooni liikmeks kinnitamine
Urmas Reitelmanni ENPA delegatsiooni liikmeks kinnitamineFoto: Tiit Blaat

В начале октября депутат Рийгикогу Сирет Котка-Репински вышла из комиссии по сельской жизни, чтобы войти в комиссию по иностранным делам, которая должна была проголосовать по составу делегации Эстонии в ПАСЕ. Решался вопрос, войдет ли в состав скандально известный политик Урмас Рейтельманн. Теперь она возвращается в комиссию по сельской жизни.

"Моим первым выбором всегда была комиссия по сельской жизни, я знала, что вернусь туда при первой возможности. Такая возможность возникла, и я ее использовала. Темы комиссии по сельской жизни мне очень близки", — сказала Котка-Репински.

Котка-Репински перешла в комиссию по иностранным делам 8 октября. 10 октября последняя голосовала по вопросу о том, сможет ли Урмас Рейтельманн (EKRE) стать членом делегации Эстонии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) или нет.

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С приходом Котка-Репински в комиссию по иностранным делам правящая коалиция получила там большинство. Если обычно в комиссии было 12 членов — шесть от партий коалиции и шесть от оппозиции, то на сей раз в голосовании по Рейтельманну участвовало 13 депутатов, и именно голос Котка-Репински стал решающим.

После голосования народная избранница сказала ERR, что голосование было тяжелым и что ей никто не указывал голосовать за Рейтельманна. "Никто не говорил, что надо делать, но политика — искусство компромиссов, и есть моменты, когда нужно принимать трудные решения", — призналась она.

Как мы ранее сообщали, что кандидатура Рейтельманна поставила комиссию по иностранным делам в патовое положение. У общественности возникло много вопросов по прежним высказываниям депутата: несколько лет назад он назвал местных русских "тиблами", а беженцев — "человеческим мусором". А когда стали известны результаты голосования, он назвал ПАСЕ "бессмысленной говорильней", о деятельности которой он имеет смутное представление.

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