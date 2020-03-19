19.03.2020, 14:30
Обращение в суд при чрезвычайном положении: канцелярии работают по сокращенному графику
В связи с чрезвычайным положением канцелярии суда работают с 09.00 до 13.00. Кроме этого, суд просит вместо посещения канцелярии предпочитать другие каналы.
Если вам нужно связаться с судом:
- Инфотелефон работает обычно каждый рабочий день с 09.00 до 17.00
- Электронное письмо. Суд ответит при первой возможности, не позднее в следующий рабочий день.
- Документы можно представить в суд посредством публичного электронного досье e-toimik по адресу www.etoimik.ee
- Информацию для получения бесплатной юридической помощи можно найти по адресу www.juristaitab.ee
NB! Суд не может давать юридическую консультацию, суд может помочь в организационных/технических вопросах.
Контакты суда можно найти здесь.
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