19.03.2020, 14:30

Обращение в суд при чрезвычайном положении: канцелярии работают по сокращенному графику


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SDE üldkogu-7
SDE üldkogu-7Foto: Ilmar Saabas

В связи с чрезвычайным положением канцелярии суда работают с 09.00 до 13.00. Кроме этого, суд просит вместо посещения канцелярии предпочитать другие каналы.

Если вам нужно связаться с судом:

  • Инфотелефон работает обычно каждый рабочий день с 09.00 до 17.00
  • Электронное письмо. Суд ответит при первой возможности, не позднее в следующий рабочий день.
  • Документы можно представить в суд посредством публичного электронного досье e-toimik по адресу www.etoimik.ee
  • Информацию для получения бесплатной юридической помощи можно найти по адресу www.juristaitab.ee


NB! Суд не может давать юридическую консультацию, суд может помочь в организационных/технических вопросах.

Контакты суда можно найти здесь.

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