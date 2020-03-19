Обращение в суд при чрезвычайном положении: канцелярии работают по сокращенному графику

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Инфотелефон работает обычно каждый рабочий день с 09.00 до 17.00

Электронное письмо. Суд ответит при первой возможности, не позднее в следующий рабочий день.

Документы можно представить в суд посредством публичного электронного досье e-toimik по адресу www.etoimik.ee

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