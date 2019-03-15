Обращение школьных медсестер: отказывающиеся от вакцинации поднимают уровень риска в два раза

Мы благодарны всем тем, кто понимает важность вакцинации для предотвращения тяжелых заболеваний и значимость этого для здоровья ваших детей. Увы, но уже годы таких родителей не достаточно, чтобы обеспечить в школах международно принятый уровень вакцинации — т. е. когда от кори — свинки — краснухи защищены хотя бы 95% детей.

Всемирная организация здравоохранения уже два года назад предупредила Эстонию, когда этот показатель упал до 91,5%. Сегодняшняя текущая статистика показывает, что по-прежнему не вакцинированными остаются не менее 5%, но уже около 10% наших детей, которые посещают школы. Это в два раза выше от границы опасности.

С 13 лет у детей наступает время для повторной прививки от кори — свинки — краснухи. В минувшем году мы вакцинировали в таллиннских школах 3435 учащихся, в то же время отказ был у 315 учеников. Среди них есть и те дети, чьи родители впрямую не запрещают, но просто не решают этот вопрос. Это слишком много. Это представляет опасность для одноклассников, которые не могут быть вакцинированы по медицинским показателям, для еще непривитых новорожденных, а также для взрослых, которые остались без вакцины из-за незнания.

ООН предупредила в конце прошлого года о том, что случаи возникновения кори выросли на 30%. В этом месяце ООН повторило свое предупреждение и сообщило, что мир стоит перед глобальной вспышкой кори, которая может иметь разрушительные последствия и в Европе. В то же время среди родителей в Эстонии распространяется мнение, что корь — это легкое инфекционное заболевание, защита от которого не столь важна.

Корь никуда не пропала и мы напоминаем родителям, что корь является вирусным заболеванием с высокой долей заражения, которое несет воспаление горлу и глазам, и характеризуется сыпью. Частыми осложнениями являются пневмония, отит и энцефалит. Вирус распространяется воздушно-капельным путем, когда заболевший кашляет или чихает. Инкубационный период кори — 7-18 дней (в среднем 10 дней). Близких, которые не переболели корью и не были вакцинированы, желательно отделить от больного и по возможности быстрее вакцинировать.

В предотвращении заражения корью самым важным является своевременное вакцинация детей. Прививки детям делаются в возрасте 1 года у семейного врача и повторная вакцинация — в 13 лет в школе.

Никогда не поздно начать или продолжить вакцинацию. Организм каждого ребенка защищает иммунная система, но самостоятельно только до определенной границы. В наших силах эту систему — с учетом ее особенностей — сделать еще сильнее. Вакцина, полученную в детском возрасте, помогает в дальнейшем бороться телу с возбудителями болезни и позволяет защищать себя самостоятельно.

Не оставляйте своих детей без защиты, которая находится лишь на расстоянии простого согласия!

С беспокойством и уважением,

таллиннские школьные медсестры