Обращение мэра Таллинна Михаила Кылварта к премьер-министру Юри Ратасу. Полный текст

Нахожу, что разрешение ситуации может быть успешным только в случае систематических и продуманных действий, когда каждое правительственное учреждение, единица местного самоуправления или чиновник будут точно исполнять свои обязанности, в соответствии с установленным законом регламентом и следуя правилам делопроизводства, установленным в правовых актах.

Если каждое учреждение, испытывающее озабоченность, начнет, исходя из своего понимания, распределять среди инстанций, не относящихся непосредственно к зоне его компетенции, задания, распоряжения или пожелания, это спровоцирует огромную путаницу, непоследовательность действий, невыполнение работы, согласованной самоуправлением, и нескоординированность работы между учреждениями.

Не исключено, что вышеописанная деятельность некоторых учреждений противоречит параграфу 3, а также параграфам 154 и 157 Конституции ЭР, а также установленным в главе 2 Закона о чрезвычайном положении принципам разрешения экстренной ситуации и распределении ответственности (например, параграф 24), а также объему прав и обязанностей правительственных учреждений, установленных в Законе о правительстве республики.

По нашей оценке, было бы корректным, если бы все обязательные к исполнению поручения для разрешения ситуации давал бы руководитель чрезвычайного положения в соответствии с частью 5 параграфа 24 Законоа о чрезвычайном положении. Каждое учреждение, которое дает распоряжения местным самоуправлениям, делает это только в случае, если это в рамках его компетенции, в остальных случаях дает рекомендации ответственному за конкретную сферу министерству, которое, в рамках своей компетенции, разрешает вопрос вместе с самоуправленями или же объединяющим их союзом.

В обращениях, высылаемых учреждениями, прошу отмечать, что речь идет о рекомендации или руководстве, возможность применения которых каждое самоуправление оценивает самостоятельно.