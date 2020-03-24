24.03.2020, 22:38

Обращение мэра Таллинна Михаила Кылварта к премьер-министру Юри Ратасу. Полный текст

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Tallinna linnavalitsuse pressikonverents 11.03.2020
Tallinna linnavalitsuse pressikonverents 11.03.2020Foto: Andres Putting

24 марта мэр Таллинна Михаил Кылварт написал обращение к премьер-министру Эстонии Юри Ратасу. Некоторые предложения мэра правительство взяло на вооружение уже во вторник, введя дополнительные ограничения в рамках борьбы с распространением пандемии. Портал RusDelfi приводит полный текст письма.

Премьер-министру
Юри Ратасу
Правительство Эстонской Республики
24.03.2020 nr LV-1/813
Обращение

Уважаемый господин премьер-министр,

Город Таллинн предлагает правительству ЭР взвесить внедрение дополнительных мер для эффективной остановки распространения вируса SARS-CoV-2 (далее в тексте - коронавирус) и защиты здоровья населения.

I. О задачах, распределении обязанностей и рабочей нагрузке в период чрезвычайного положения


Обращаюсь к Вам, чтобы привлечь внимание к практике разрешения чрезвычайной ситуации правительственными учреждениями, начавшей распространяться в последнее время. А именно, все чаще происходит так, что разные министерства посылают напрямую в самоуправления обращения, руководства и распоряжения в форме электронных писем, письма с советами и условиями, о том, как, по оценке министерства, учреждения местного самоуправления должны в условиях кризиса разрешать публичные задачи и какие методы брать на вооружение. Есть примеры, когда одно, не относящееся к Министерству образования и науки правительственное учреждение, дает задания местному самоуправлению о том, как организовать содержание детских садов, какие группы и на каких условиях держать открытыми, на каких условиях распределять школьное питание, или, например, как целесообразно использовать бюджетные средства самоуправления (то есть, кому стоило бы выплачивать пособия).

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Нахожу, что разрешение ситуации может быть успешным только в случае систематических и продуманных действий, когда каждое правительственное учреждение, единица местного самоуправления или чиновник будут точно исполнять свои обязанности, в соответствии с установленным законом регламентом и следуя правилам делопроизводства, установленным в правовых актах.

Если каждое учреждение, испытывающее озабоченность, начнет, исходя из своего понимания, распределять среди инстанций, не относящихся непосредственно к зоне его компетенции, задания, распоряжения или пожелания, это спровоцирует огромную путаницу, непоследовательность действий, невыполнение работы, согласованной самоуправлением, и нескоординированность работы между учреждениями.

Не исключено, что вышеописанная деятельность некоторых учреждений противоречит параграфу 3, а также параграфам 154 и 157 Конституции ЭР, а также установленным в главе 2 Закона о чрезвычайном положении принципам разрешения экстренной ситуации и распределении ответственности (например, параграф 24), а также объему прав и обязанностей правительственных учреждений, установленных в Законе о правительстве республики.

По нашей оценке, было бы корректным, если бы все обязательные к исполнению поручения для разрешения ситуации давал бы руководитель чрезвычайного положения в соответствии с частью 5 параграфа 24 Законоа о чрезвычайном положении. Каждое учреждение, которое дает распоряжения местным самоуправлениям, делает это только в случае, если это в рамках его компетенции, в остальных случаях дает рекомендации ответственному за конкретную сферу министерству, которое, в рамках своей компетенции, разрешает вопрос вместе с самоуправленями или же объединяющим их союзом.

В обращениях, высылаемых учреждениями, прошу отмечать, что речь идет о рекомендации или руководстве, возможность применения которых каждое самоуправление оценивает самостоятельно.

Я уже раньше информировал правительство ЭР, но подтверждаю это еще раз, что во время чрезвычайной ситуации город Таллинн обеспечил выполнение всех, исходящих из закона требований (за исключением деятельности учреждений, закрытых распоряжением руководителя чрезвычайной ситуацией). Более того, мы осуществляем услуги за те самоуправления и государственные учреждения, которые во время чрезвычайной ситуации приняли решение закрыться. Мы каждый день работаем во имя того, чтобы нашим жителям было хорошо и безопасно жить в Эстонии, чтобы каждый нуждающийся в помощи получал поддержку, и чтобы благодаря совместной работе чрезвычайная ситуация оказалась разрешена.

II. Предложения Таллиннского городского собрания об изменении в Законах об организации местного самоуправления, об охране порядка, общественном транспорте и производстве о проступке


Решением номер 31 от 21 февраля 2019 года („Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse, korrakaitseseaduse, ühistranspordiseaduse ja väärteomenetluse seadustiku muutmiseks“) Таллиннское горсобрание представило правительству ЭР законопроект о внесении изменений в законы об организации местного самоуправления, об охране порядка, общественном транспорте и производстве о проступке вместе с пояснительной запиской.

Целью представленного правительству законопроекта было дать дополнительные полномочия чиновникам по охране порядка местного самоуправления, что дало бы им возможность исполнять свои обязанности, оговоренные законом, прежде всего в сферах, которые тесно связаны с обеспечением безопасности на территории местного самоуправления и созданием лучшей жилой среды, для реализации которых до сих пор нужно было привлекать полицию или что, в силу отсутствия полномочий, вообще было невозможно выполнить.

Законопроект предусматривает расширить полномочия чиновников по охране порядка, чтобы дать им возможности выполнять две порученные им задачи:

1) осуществлять надзор за соблюдением правил поведения в общественных местах и

2) воздействовать на пользующихся услугами общественного транспорта без права проезда людей также в случае, если человек не подчиняется законному требованию чиновника.

Согласно законопроекту, Закон об организации местного самоуправления будет дополнен тем, что после прохождения соответствующего обучения у чиновника будет право в установленном законом случае применять непосредственное принуждение.

Согласно законопроекту, изменяется и дополняется Закон об охране порядка в той части, которая разрешает городскому или волостному управлению в ходе наблюдения за соблюдением общих требований поведения в публичных местах при осуществлении общегосударствственного надзора широко применять при помощи чиновника по охране порядка специальные методы госнадзора (доверенность на использование особых мер и непосредственного принуждения при выполнении конкретных заданий).

Согласно законопроекту, Закон об общественном транспорте дополняется так, чтобы из общественного транспорта можно было бы вывести человека, у которого нет права на проезд или человека, который не предоставил чиновнику по охране порядка подтверждающего право на проезд документа (например, билет или проездной). На данный момент у чиновника отсутствует законное право выводить из транспорта людей. Сейчас для того, чтобы выполнить установленное законом требование, чиновникам приходится звать на помощь полицию, что препятствует выполнению полицией рабочих заданий. Вдобавок у чиновников по охране порядка нет права до прибытия полиции проверять у человека документы – по существу, нарушитель порядка (например, безбилетный пассажир) может препятствовать выполнению общественного поручения и игнорировать установленные законом обязанности.

Согласно законопроекту, Деликтно-процессуальный кодекс дополняется таким образом, чтобы обеспечить в дальнейшем возможность не только полицейскому чиновнику, но и чиновнику по охране порядка задерживать человека, в отношении которого можно обоснованно полагать, что он нарушил общие правила поведения в общественном месте в смысле параграфа 262 Уголовного кодекса. (karistusseadustik)

Учитывая то, что сейчас в государстве сложное положение, просим взвесить возможность оперативного рассмотрения соответствующего законопроекта, чтобы чиновники по охране порядка города Таллинна получили полномочия, которые существенно бы улучшили их возможности исполнять общественные обязанности, оговоренные законом.

III. Регуляция деятельности учреждений общественного питания, ночных клубов, баров и других увеселительных учреждений


Просим Правительство Республики взвесить необходимость введения дополнительных ограничений на деятельность учреждений общественного питания, баров, ночных клубов и других увеселительных учреждений (далее также - предприятия).

С точки зрения препятствования распространению коронавируса важно свести к минимуму лишние непосредственные контакты между людьми и их бесцельное перемещение. Поэтому Правительство Республики ввело ограничения деятельности учреждений общественного пользования, в том числе, ограничение на перемещение и пребывание в предусмотренных для общественного пользования спортивных залах, тренажерных залах, саунах, СПА, спортивных клубах, бассейнах, водных центрах, дневных центрах, казино, залах игровых автоматов и детских игровых комнатах.

Хотя многие учреждения общественного питания в Таллинне в виду малого числа клиентов закрыты, Таллинн крайне озабочен состоянием здоровья и риском заражения работников, их близких, а также клиентов тех предприятий общественного питания и увеселительных учреждений, которые остаются открытыми. В этих предприятиях люди близко, часто и много контактируют друг с другом, а соблюдение вышеназванных советов департамента здравоохранения не обеспечено.

Поскольку список ограничений, установленный Правительством Республики, ограничен, к сожалению, продолжают работать места общественного питания, в которых в качестве дополнительного развлечения демонстрируются спортивные трансляции, можно играть, например, в бильярд, курить кальян (есть примеры того, как десятки человек во время чрезвычайного положения проводят время в кальянных, например, вечером 20 марта 2020 г.). Считаем, что на время действия чрезвычайного положения необходимо ввести полный запрет на курение кальяна, при котором присутствует очень высокий риск непосредственного контакта, в кафе и барах.

Также в местах быстрого питания не способны ограничивать собрания молодежи. Ввиду приостановления деятельности школ и школ по интересам, отмены общественных мероприятий, закрытия спортивных клубов и увеселительных заведений, у молодых людей появилось больше свободного времени, которое они не хотят проводить дома. Поэтому в Таллинне молодежь стала собираться в заведениях быстрого питания (Hesburger, McDonalds, Subway и т.д.). По данным Таллиннской муниципальной полиции скопление молодежи в местах быстрого питания вызывает серьезные проблемы, поскольку в отличие от торговых центров в них нет охранников.

Департамент здравоохранения составил инструкции о том, как справиться с коронавирусом, например, руководство по дезинфекции и уборке, а также отдельные инструкции для магазинов, торговых центров и заведений общественного питания, в том числе для ресторанов и кафе. По оценке города Таллинна, учреждениям, не охваченным названными ограничениями, не достаточно лишь инструкций, чтобы в достаточной мере обеспечить выполнение руководств и рекомендаций департамента здравоохранения.

В опубликованной департаментом здравоохранения информации среди прочего сказано, что в большинстве случаев коронавирус распространяется воздушно-капельным путем (при кашле и чихании) и через контакт, однако не исключены и другие способы передачи вируса. Насколько долго новый коронавирус сохраняется во внешней среде пока точно не известно. В соответствии с исследованиями, оценивающими стабильность других коронавирусов в окружающей среде, вирусы могут сохраняться на поверхностях в благоприятных условиях (6 – 8 °C и влажность) до девяти дней. Однако вирус можно уничтожить с поверхности при использовании эффективных чистящих средств и методов.

Относительно названных учреждений действует рекомендация проводить уборку в общественных помещениях, в которых бывает много людей, например, чистить деревянные поверхности каждые два – четыре часа. Для этого следует использовать одноразовые защитные перчатки и очищать и по возможности дезинфицировать столы и стулья после каждого посетителя. В соответствии с рекомендациями у клиентов должна быть возможность сохранять друг с другом и с обслуживающим персоналом дистанцию величиной минимум один метр. Также рекомендуется не предлагать буфетных столов и избегать собраний в торговых центрах.

Деятельность всех мест общественного питания в соответствии с законом о торговой деятельности классифицируется как общественное питание. Общественное питание не является видом деятельности, для которой обязательны оповещение или разрешение. Поэтому местное самоуправление не имеет возможности обеспечить обзор содержательной деятельности мест общественного питания, в том числе юридически не подразделяется, имеется ли дело с рестораном или кафе, бильярдным залом, заведением быстрого питания или буфетом, рестораном à la carte или кальянной.

Таллинн понимает, что предприниматели должны каким-то образом продолжать свою экономическую деятельность, исходя из чего закрытие всех мест питания в данной ситуации является непропорциональным. В то же время, следовало бы взвесить необходимость принятия мер, которые помогли бы во время чрезвычайного положения снизить совместное пребывание людей в общественных местах. Одной из таких возможностей было бы ограничение в учреждениях общественного питания (например, в местах быстрого питания) питания на месте, если в полной мере не обеспечивается выполнение требований охраны здоровья. Поэтому в учреждениях общественного питания, в том числе быстрого питания, может быть разрешена лишь продажа на вынос, если строго соблюдать руководство департамента здравоохранения.

Помимо этого предлагаем Правительству Республики взвесить ограничение развлечений в учреждениях общественного питания (например, запрет на бесплатный беспроводной интернет, бильярд и другие игры, трансляции спортивных соревнований и проч.). Это поспособствовало бы тому, чтобы люди не проводили время в местах питания. Также следует взвесить возможность закрытия мест, предлагающих развлечения.

О результатах надзора при чрезвычайном положении


Прежний опыт показывает, что приостановление в стране права на розничную продажу алкогольных напитков с 22:00 до 10:00 не достигло цели снизить число непосредственных контактов людей и их собраний. Ежедневный мониторинг, проводимый Таллиннским департаментом муниципальной полиции, показывает, что вопреки запрету на розничную торговлю алкоголем, алкоголь продается и употребляется на месте во многих развлекательных заведениях и учреждениях общественного питания в Таллинне.

Приведу пример. Таллинн в промежутке с 18 по 20 марта в сотрудничестве с полицией проконтролировал соблюдение требований и ограничений, связанных с розничной продажей и употреблением алкогольных напитков, в действующих в Таллинне развлекательных заведениях и учреждениях общественного питания в 231 случае. В ходе контроля к сожалению, выяснилось, что есть предприятия, в которых употребление алкоголя продолжается и после 22:00. Вероятно, эти предприятия продают алкогольные напитки для употребления на месте до времени вступления запрета на продажу в таком количестве, чтобы клиенты могли продолжать совместное пребывание и употребление алкоголя до закрытия заведения. Встречались случаи, когда заявляли, что проходит частная вечеринка или день рождения, и в месте продажи продажа не установлена. Помимо этого, в социальных медиа призывают приходить в бары или развлекательные заведения со своим алкоголем.

Эта информация и увиденное на месте в предприятиях дает основания предположить, что в заведениях продается алкоголь для употребления на месте вопреки действующим в стране ограничениям. Разумеется, это не выполняет цели, с которой Правительство Республики ввело запрет, и правила соблюдаются напоказ. Поскольку многие предприятия и их клиенты, к сожалению, ведут себя безответственно и по сути игнорируют введенные государством правила, усиление мер оправдано.

В связи с вышеизложенным, вносим Правительству Республики предложение потребовать от мест общественного питания строгого соблюдения руководств департамента здравоохранения и избежания сборов в заведениях общественного питания. Также вносим предлжение разрешить продажу еды с собой, если предприниматель в состоянии организовать это при соблюдении руководств. Если же предприниматель не может обеспечить порядок, клиентам запрещено находиться в предприятии общественного питания.

Введение дополнительных мер помоголо бы обеспечить единообразное поведение по всей стране и исключило бы возможность, при которой часть предприятий соблюдает ограничения на продажу алкоголя в розницу, а часть – нет. По нашей оценке не слишком рационально во время чрезвычайного положения тратить ресурсы государства и местного самоуправления на проверку каждого бара и другого развлекательного учреждения. Мы обсудили изложенные в подпункте предложения с представителями полиции на заседании Таллиннской кризисной комиссии, состоявшемся 20 марта 2020 г., и полиция поддержала введение дополнительных вспомогательных мер.

Собрания в общественных местах


Городская картина демонстрирует, что объявление чрезвычайного положения, запрет на публичные собрания и призывы к общественности снизили число перемещений в общественном пространстве. Однако следует признать, что есть множество примеров, когда люди без особой необходимости проводят время в публичных местах, посещают торговые центры, собираются группами на игровых площадках, в парках или как-то иначе проводят время совместно на улице. В молодежной среде распространены сборы в местах быстрого питания и торговых центрах. Хотя, благодаря сотрудничеству с владельцами торговых центров, ситуация исправляется, все еще есть, например, в центре города, торговые центры, в которых несовершенноление проводят время. Возможно, призыв к общественности больше двигаться на свежем воздухе часть людей трактует как совет проводить время на свежем воздухе любым способом. Несмотря на то, что физическая активность на улице положительно сказывается на здоровье, при проведении времени в компании отрицается одно из важнейших для преодоления кризиса средств – избежание контактов.
В последние дни врачи и ученые все чаще призывают население избегать коллективного времяпрепровождения в общественных местах, даже на улицах. Нахожу, что их озабоченность полностью обоснована и следует из реальной ситуации в общественном пространстве. Поэтому я предлагаю ввести дополнительные ограничительные меры на передвижение в общественных местах, устанавливая правила для людей, проводящих совместно время в общественных местах.

Предложения


Следует взвесить, было бы разумным установить кратковременные более строгие меры для остановки распространения вируса или же применить в течение длительного времени более мягкие вспомогательные рекомендации. В последнем случае стоит учитывать, что продолжительность чрезвычайного положения может оказаться непрогнозируемой и социальное и экономическое влияние на общество – более глубоким. Чем более серьезные меры применяются сразу, тем меньше вероятность давления на систему здравоохранения, которая, с одной стороны, касается выявления и лечения вирусных больных и, с другой стороны, обеспечения средствами зашиты, необходимыми для работы больниц и других медучреждений, а также спасателей, полицейских, людей, которые оказывают жизненно необходимые услуги и предпринимателей.

Исходя из вышеизложенного, предлагаем правительству ЭР взять на вооружение вспомогательные рекомендации для скорейшего разрешения экстренной ситуации. Разработать дополнительные меры для уменьшения количества людей в общественных местах. В том числе:

• Запретить находиться и перемещаться в общественных местах скоплениям людей, в которых больше 3-5 человек (за исключением выполняющих рабочие задания людей и тех, кто не может передвигаться без помощи других людей);

• Запретить несовершеннолетним находиться в общественных местах начиная с определенного времени. В виде исключения разрешить несовершеннолетним находиться в общественных местах только в сопровождении родителей или законных опекунов. Без старшего или законного опекуна несовершеннолетнему разрешено находиться в общественном месте в группах не более 3-5 человек лишь для питания в образовательных учреждениях, при покупке еды, для использования социальных услуг или услуг здравоохранения и реабилитации или же занимаясь спортом, не соприкасаясь с остальными.

• Запретить питание на месте в тех местах общественного питания (в том числе в местах быстрого обслуживания), где в достаточной мере не соблюдаются требования по охране здоровья (в первую очередь имется в виду руководства Департамента здравоохранения). Поэтому в местах общественного питания, в том числе в местах быстрого общественного питания можно было бы разрешить продавать еду (только) на вынос, если строго следовать руководствам Департамента здравоохранения. Питание буфетного типа следует запретить полностью;

• Запретить местам общественного питания оказание услуг по проведению досуга (например, бесплатный wifi, бильярд, и прочие игры, трансляция спортивных передач и частных праздников с большим количеством участников), чтобы уменьшить период совместного пребывания людей. Запретить в условиях чрезвычайного положения на предприятиях общепита и увеселительных заведениях возможность курить кальян;

• Оценить возможность закрытия мест проведения досуга (например, бильярдных, боулингов и тому подобных мест);

• Закрыть учреждения общественного питания, бары, ночные клубы и другие учреждения по проведению досуга начиная с 22 часов.

С уважением,

Михаил Кылварт
мэр

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