Обращение мэра Таллинна Михаила Кылварта к премьер-министру Юри Ратасу. Полный текст

Следует взвесить, было бы разумным установить кратковременные более строгие меры для остановки распространения вируса или же применить в течение длительного времени более мягкие вспомогательные рекомендации. В последнем случае стоит учитывать, что продолжительность чрезвычайного положения может оказаться непрогнозируемой и социальное и экономическое влияние на общество – более глубоким. Чем более серьезные меры применяются сразу, тем меньше вероятность давления на систему здравоохранения, которая, с одной стороны, касается выявления и лечения вирусных больных и, с другой стороны, обеспечения средствами зашиты, необходимыми для работы больниц и других медучреждений, а также спасателей, полицейских, людей, которые оказывают жизненно необходимые услуги и предпринимателей.
Исходя из вышеизложенного, предлагаем правительству ЭР взять на вооружение вспомогательные рекомендации для скорейшего разрешения экстренной ситуации. Разработать дополнительные меры для уменьшения количества людей в общественных местах. В том числе:
• Запретить находиться и перемещаться в общественных местах скоплениям людей, в которых больше 3-5 человек (за исключением выполняющих рабочие задания людей и тех, кто не может передвигаться без помощи других людей);
• Запретить несовершеннолетним находиться в общественных местах начиная с определенного времени. В виде исключения разрешить несовершеннолетним находиться в общественных местах только в сопровождении родителей или законных опекунов. Без старшего или законного опекуна несовершеннолетнему разрешено находиться в общественном месте в группах не более 3-5 человек лишь для питания в образовательных учреждениях, при покупке еды, для использования социальных услуг или услуг здравоохранения и реабилитации или же занимаясь спортом, не соприкасаясь с остальными.
• Запретить питание на месте в тех местах общественного питания (в том числе в местах быстрого обслуживания), где в достаточной мере не соблюдаются требования по охране здоровья (в первую очередь имется в виду руководства Департамента здравоохранения). Поэтому в местах общественного питания, в том числе в местах быстрого общественного питания можно было бы разрешить продавать еду (только) на вынос, если строго следовать руководствам Департамента здравоохранения. Питание буфетного типа следует запретить полностью;
• Запретить местам общественного питания оказание услуг по проведению досуга (например, бесплатный wifi, бильярд, и прочие игры, трансляция спортивных передач и частных праздников с большим количеством участников), чтобы уменьшить период совместного пребывания людей. Запретить в условиях чрезвычайного положения на предприятиях общепита и увеселительных заведениях возможность курить кальян;
• Оценить возможность закрытия мест проведения досуга (например, бильярдных, боулингов и тому подобных мест);
• Закрыть учреждения общественного питания, бары, ночные клубы и другие учреждения по проведению досуга начиная с 22 часов.
С уважением,
Михаил Кылварт
мэр
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
COVID-19 особо опасен для курильщиков! Важное заявление Минздрава
Эксперты выяснили, какая группа крови больше подвержена COVID-19
Роспотребнадзор призывал россиян принимать душ не более 5 минут
Губернатор Токио объявила о переносе Олимпиады