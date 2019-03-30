Обращение Каи Каллас к Ратасу и центристам: в единой коалиции мы поровну разделим ответственность в правительстве и выполнение предвыборных обещаний

"Мы по-прежнему верим, что Центристская партия могла бы быть вместе с Партией реформ в коалиции, которая представляла бы как интересы эстоноземельцев, так и интересы Эстонского Государства более обширно, сбалансированно и дальновидно", — пишет Каллас.

В преддверии заседания собрания Центристской партии реформисты посылают девять принципов, которыми бы руководствовалась их общая коалиция. Delfi приводит ниже их список:

1. Наше правительство защищало бы демократию и правовое государство. Наше правительство уважало бы свободу слова и прессы. Наше правительство уважало бы права и свободу всех без исключения проживающих в Эстонии людей.

2. Наше правительство поддерживало бы безопасность Эстонии Eesti надежно защищенной и продолжало бы уверенно развивать крепкие союзнические отношения в Евросоюзе и НАТО.

3. Наше правительство высоко ценило бы сделанную с душой работу сотрудников сферы образования, правозащитных органов, журналистов и других хороших людей Эстонии. Мы бы решительно противостояли политической риторике, которая осуждает различные группы общества и создает в обществе страх.