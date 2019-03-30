30.03.2019, 12:07

Обращение Каи Каллас к Ратасу и центристам: в единой коалиции мы поровну разделим ответственность в правительстве и выполнение предвыборных обещаний

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rus.delfi.ee
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Reformierakonna valimispidu
Reformierakonna valimispiduFoto: Ilmar Saabas

Председатель Партии реформ Кая Каллас в своем обращении к Центристской партии и е лидеру Юри Ратасу дает четко понять, что реформисты хотят создать сбалансированную коалицию с центристами. Каллас перечисляет принципы, котором бы следовала коалиция.

"Мы по-прежнему верим, что Центристская партия могла бы быть вместе с Партией реформ в коалиции, которая представляла бы как интересы эстоноземельцев, так и интересы Эстонского Государства более обширно, сбалансированно и дальновидно", — пишет Каллас.

В преддверии заседания собрания Центристской партии реформисты посылают девять принципов, которыми бы руководствовалась их общая коалиция. Delfi приводит ниже их список:

1. Наше правительство защищало бы демократию и правовое государство. Наше правительство уважало бы свободу слова и прессы. Наше правительство уважало бы права и свободу всех без исключения проживающих в Эстонии людей.

2. Наше правительство поддерживало бы безопасность Эстонии Eesti надежно защищенной и продолжало бы уверенно развивать крепкие союзнические отношения в Евросоюзе и НАТО.

3. Наше правительство высоко ценило бы сделанную с душой работу сотрудников сферы образования, правозащитных органов, журналистов и других хороших людей Эстонии. Мы бы решительно противостояли политической риторике, которая осуждает различные группы общества и создает в обществе страх.

4. Наше правительство смогло бы заняться поставленными перед Эстонией серьезным будущими вызовами, как повышение конкурентоспособности экономики, финансирование науки, улучшение доступности врачебной помощи, а также учитывающие требования будущего система образования, рынок труда, защита окружающей среды и циркулярная экономика.

5. Наше правительство улучшило бы доступность изучения эстонского языка и занялось бы сближение эстоно- и русскоязычного населения.

6. Наше правительство защищало бы сбережения эстоноземельцев и не разрушало бы построенную на протяжении многих лет пенсионную систему.

7. Наше правительство поддерживало бы финансы государства в порядке.

8. Наше правительство основывалось бы на взаимном уважении.

9. Мы бы сформировали правительство на равноправных основах в разделении как стоимости предвыборных обещаний, так и ответсвенности в правительстве.

Каллас призывает центристов обсудить это и взвесить возможность начала коалиционных переговоров с Партией реформ.

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