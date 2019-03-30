Обращение Каи Каллас к Ратасу и центристам: в единой коалиции мы поровну разделим ответственность в правительстве и выполнение предвыборных обещаний

4. Наше правительство смогло бы заняться поставленными перед Эстонией серьезным будущими вызовами, как повышение конкурентоспособности экономики, финансирование науки, улучшение доступности врачебной помощи, а также учитывающие требования будущего система образования, рынок труда, защита окружающей среды и циркулярная экономика.
5. Наше правительство улучшило бы доступность изучения эстонского языка и занялось бы сближение эстоно- и русскоязычного населения.
6. Наше правительство защищало бы сбережения эстоноземельцев и не разрушало бы построенную на протяжении многих лет пенсионную систему.
7. Наше правительство поддерживало бы финансы государства в порядке.
8. Наше правительство основывалось бы на взаимном уважении.
9. Мы бы сформировали правительство на равноправных основах в разделении как стоимости предвыборных обещаний, так и ответсвенности в правительстве.
Каллас призывает центристов обсудить это и взвесить возможность начала коалиционных переговоров с Партией реформ.