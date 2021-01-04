Обоснования правительства относительно введенных ограничений на права и свободу

Ч. 1 ст. 28 Основного закона Эстонской Республики (далее — Основной закон) предусматривает право каждого на охрану здоровья. В данном случае существуют разные ценности для защиты основных прав. Во-первых, право людей на защиту своего здоровья путем того, что государство делает все возможное для предотвращения распространения вируса. Также доминирующий общественный интерес в предотвращении распространения вируса и массового заболевания людей, а также в предотвращении перегрузки в системе здравоохранения. В ситуации, когда существует высокий риск распространения вируса при контакте с другими людьми, государство обязано минимизировать риск заражения, в том числе способом, подходящим для достижения этой цели, ограничить возможности контакта между людьми. Также необходимо учитывать, что количество инфицированных людей и смертельных случаев продолжает расти во всем мире, в том числе в Эстонии. Рост заболевших, нуждающихся в стационарном лечении, может предоставлять угрозу для всей системы здравоохранения и это в течение очень короткого времени.

Основной закон предусматривает права и свободы, обеспечение которых также является обязанностью государства. Государству разрешается ограничивать права и свободы, указанные в Основном законе, с учетом характера прав и свобод и условий самого Основного закона. Например, согласно ст. 34 Основного закона, каждый, кто находится в Эстонии на законных основаниях, имеет право свободно передвигаться и выбирать место жительства. Право на свободное передвижение может быть ограничено в случаях и в порядке, предусмотренных законом, в том числе для защиты прав и свобод других лиц и для предотвращения распространения инфекционных заболеваний. Для предотвращения распространения вируса, вызывающего заболевание COVID-19, оправдано введение определенных ограничений. При ограничении прав и свобод необходимо соблюдать справедливый баланс между целью ограничения и объемом и влиянием ограничения. Пропорциональные ограничения, необходимые для предотвращения распространения вируса, оправданы весомыми целями, изложенными выше.