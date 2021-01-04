04.01.2021, 15:09

Обоснования правительства относительно введенных ограничений на права и свободу

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EST 3
Linnas 25.03.2020
Linnas 25.03.2020Foto: Andres Putting

С целью защиты жизни и здоровья людей, а также доминирующего общественного интереса, в том числе для обеспечения континуитета государства распоряжением устанавливаются меры и ограничения, неизбежные для предотвращения распространения коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, вызывающей заболевание COVID-19.

Ч. 1 ст. 28 Основного закона Эстонской Республики (далее — Основной закон) предусматривает право каждого на охрану здоровья. В данном случае существуют разные ценности для защиты основных прав. Во-первых, право людей на защиту своего здоровья путем того, что государство делает все возможное для предотвращения распространения вируса. Также доминирующий общественный интерес в предотвращении распространения вируса и массового заболевания людей, а также в предотвращении перегрузки в системе здравоохранения. В ситуации, когда существует высокий риск распространения вируса при контакте с другими людьми, государство обязано минимизировать риск заражения, в том числе способом, подходящим для достижения этой цели, ограничить возможности контакта между людьми. Также необходимо учитывать, что количество инфицированных людей и смертельных случаев продолжает расти во всем мире, в том числе в Эстонии. Рост заболевших, нуждающихся в стационарном лечении, может предоставлять угрозу для всей системы здравоохранения и это в течение очень короткого времени.

Основной закон предусматривает права и свободы, обеспечение которых также является обязанностью государства. Государству разрешается ограничивать права и свободы, указанные в Основном законе, с учетом характера прав и свобод и условий самого Основного закона. Например, согласно ст. 34 Основного закона, каждый, кто находится в Эстонии на законных основаниях, имеет право свободно передвигаться и выбирать место жительства. Право на свободное передвижение может быть ограничено в случаях и в порядке, предусмотренных законом, в том числе для защиты прав и свобод других лиц и для предотвращения распространения инфекционных заболеваний. Для предотвращения распространения вируса, вызывающего заболевание COVID-19, оправдано введение определенных ограничений. При ограничении прав и свобод необходимо соблюдать справедливый баланс между целью ограничения и объемом и влиянием ограничения. Пропорциональные ограничения, необходимые для предотвращения распространения вируса, оправданы весомыми целями, изложенными выше.

В соответствии с частями 2, 5 и 6 статьи 28 Закона о профилактике инфекционных заболеваний и борьбе с ними (далее — NETS) и с учетом подраздела 8 Правительство Республики вправе устанавливать меры, необходимые для борьбы с инфекционными заболеваниями, если применение мер и ограничений, вводимых для предотвращения эпидемического распространения инфекционных заболеваний, оказывает значительное влияние на общество или экономику. Для этого должны быть выполнены следующие предварительные условия: это особо опасное инфекционное заболевание или новое опасное инфекционное заболевание; Правительство Республики на основании эпидемиологических, лабораторных и клинических данных получило от Департамента здоровья информацию и рекомендацию о введении обязательного ношения масок; мера (обязанность или ограничение) является неизбежной для предотвращения распространения вируса, то есть, это должно быть соразмерное и целесообразное требование, мера должна быть временной, то есть ограниченной по времени и иметь значительные социальные или экономические последствия.

По состоянию на 30 декабря 2020 года уровень заражения SARS-CoV-2, коронавирусом, вызывающим COVID-19 в Эстонии, за последние 14 дней составляет 600,69 на 100 000 жителей. За последние сутки добавилось 6648 результатов тестов, из которых 968 — положительные. 412 пациентов находится на стационарном лечении и 24 пациента находятся на контролируемом дыхании. Всего в Эстонии от коронавирусной инфекции умерло 226 человек.

Таким образом, введение требований является эффективной и соразмерной мерой защиты здоровья населения. Обоснования введения мер и ограничений изложены в распоряжении и пояснительной записке.

Отправной точкой для введения ограничения является то, что заболевание COVID-19, вызванное коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2, является инфекционным заболеванием, которое передается от человека к человеку воздушно-капельным путем, в основном при тесном контакте с заразным человеком, имеющем характерные симптомы. Это означает, что вирус может быть передан при тесном контакте с инфицированным человеком или через загрязненные поверхности и руки. Вирус распространяется быстрее всего в помещениях, и группы риска (включая пожилых людей) подвергаются большему риску тяжелого течения заболевания, осложнений и необходимости лечения в больнице.

Распоряжением Правительства Республики № 282 от 19 августа 2020 года ”Меры и ограничения, необходимые для предотвращения распространения заболевания COVID-19” введены различные ограничения на свободное передвижение с целью предотвращения и пресечения распространения коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, вызывающей заболевание COVID-19. При введении ограничений учитывалось, чтобы при их введении люди могли в значительной степени продолжать нормальную жизнь.

23 декабря 2020 года постановлением были введены дополнительные ограничения для лиц, прибывающих в Эстонию из Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, поскольку так распространен один из многих штаммов коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 (B.1.1.7.), геноме которого содержит относительно большое количество мутаций (23). Указанная мутация наиболее распространена на юго-востоке Англии, где в последние недели наблюдается рост заболеваемости. Поскольку по-прежнему имеется много неподтвержденной и неясной информации о характеристиках нового штамма вируса, включая скорость распространения вируса и тяжесть заболевания, 23 декабря 2020 года с целью предотвращения роста распространения вируса были превентивно введены более строгие ограничения для лиц, прибывающих из Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, в соответствии с которыми лица, прибывающие из Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, должны в течение 14 календарных дней после прибытия в Эстонию находиться в месте жительства и месте постоянного пребывания. Также 1 января 2021 года отменяются ограничения на прямые рейсы в страны с высоким уровнем заражения.

Исходя из вышесказанного изменение предусматривает, что лица, прибывающие в Эстонию из Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, должны не менее, чем за 72 часа до прибытия сдать тест на коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2, вызывающую заболевание COVID-19, и тест должен показать отрицательный результат. Если лицо не сдавало тест до прибытия в Эстонию, оно должно сдать тест сразу по прибытии в Эстонию. При отказе от тестирования к лицам могут применяться меры и ограничения, указанные в п. 1 и 2 ст. 27 Закона ”О предупреждении инфекционных заболеваний и борьбе с ними”.

Помимо заболевания отдельных людей, распространение вируса существенно повлияло на нагрузку на всю систему здравоохранения, начиная о снижения до критического уровня количества больничных мест для пациентов с заболеванием COVID-19, вызванным коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2, до доступности планового лечения. Широкое распространение вируса оказывает заметное негативное влияние на общество в целом (рынок труда, предпринимательство, образование, свобода самовыражения и т.д.).

В соответствии с частью 1 статьи 44 Закона ”О предупреждении инфекционных заболеваний и борьбе с ними” надзор за выполнением установленных в распоряжении требований осуществляет Департамент здоровья. В случае невыполнения надлежащим образом мер по предотвращению распространения инфекционного заболевания, применяются средства административного принуждения, указанные в ч. 2 или 3 ст. 28 Закона ”Об охране правопорядка”. Максимальный размер административного штрафа составляет 9600 евро. Административный штраф, целью которого является принуждение к соблюдению требований, мер и ограничений, введенных распоряжением, а также предотвращение распространения вируса, может выписываться повторно.

Распоряжение может быть оспорено путем подачи Правительству Республики возражения в порядке, предусмотренном в Законе об административном производстве, в течение 30 дней со дня, когда о распоряжении стало или должно было стать известно. Также распоряжение может быть оспорено путем подачи в административный суд жалобы в порядке, предусмотренном в Кодексе об административном судопроизводстве в течение 30 дней с момента оглашения распоряжения.

С пояснительной запиской к распоряжению можно ознакомиться на сайте kriis.ee.

Распоряжения правительства (выделены желтым) номер 282 c дополнениями по состоянию на:

30 декабря 2020

1 января 2021

11 января 2021

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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