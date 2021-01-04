Обоснования правительства относительно введенных ограничений на права и свободу

Исходя из вышесказанного изменение предусматривает, что лица, прибывающие в Эстонию из Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, должны не менее, чем за 72 часа до прибытия сдать тест на коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2, вызывающую заболевание COVID-19, и тест должен показать отрицательный результат. Если лицо не сдавало тест до прибытия в Эстонию, оно должно сдать тест сразу по прибытии в Эстонию. При отказе от тестирования к лицам могут применяться меры и ограничения, указанные в п. 1 и 2 ст. 27 Закона ”О предупреждении инфекционных заболеваний и борьбе с ними”.
Помимо заболевания отдельных людей, распространение вируса существенно повлияло на нагрузку на всю систему здравоохранения, начиная о снижения до критического уровня количества больничных мест для пациентов с заболеванием COVID-19, вызванным коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2, до доступности планового лечения. Широкое распространение вируса оказывает заметное негативное влияние на общество в целом (рынок труда, предпринимательство, образование, свобода самовыражения и т.д.).
В соответствии с частью 1 статьи 44 Закона ”О предупреждении инфекционных заболеваний и борьбе с ними” надзор за выполнением установленных в распоряжении требований осуществляет Департамент здоровья. В случае невыполнения надлежащим образом мер по предотвращению распространения инфекционного заболевания, применяются средства административного принуждения, указанные в ч. 2 или 3 ст. 28 Закона ”Об охране правопорядка”. Максимальный размер административного штрафа составляет 9600 евро. Административный штраф, целью которого является принуждение к соблюдению требований, мер и ограничений, введенных распоряжением, а также предотвращение распространения вируса, может выписываться повторно.
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