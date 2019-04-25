25.04.2019, 07:40

Ободрали как липку: пожилой мужчина думал, что продает маленький участок леса, а на самом деле продал в три раза больше и за копейки

 (19)
Мадис Юрген
Редактор: Вера Степанова
Редактор.
EST 5
Участок у болота
Katrin Kärpuk ja Harald
Katrin Kärpuk ja HaraldFoto: Jaanus Lensment

Житель Пайде Харальд Кярпук даже не понял, насколько большой участок леса он по дешевке продал у нотариуса, пишет Eesti Ekspress.

Житель Пайде Харальд Кярпук (тогда 86-летний) в конце лета 2016 года поехал в район Вяэтса осмотреть свои лесные угодья и обнаружил, что незнакомые люди оживленно пилят в его лесу деревья. Харальд сообщил о краже леса в полицию и установил в лесу таблички "Мой лес не рубить!"

Харальд не знал, что это больше не его лес.

Несколькими месяцами раньше, весной 2016-го Харальду позвонил занимающийся скупкой леса Айвар Авик (Forza Tri OÜ). Авик спросил, не хочет ли господин Кярпук продать свой лес.

Харальд не хотел.

Авик наседал, что красивый взрослый лес, в самый раз продавать.


Участок у болота
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