Смотрите по интерактивной карте, сколько больных коронавирусом в странах мира. Инфицировано уже более двух миллионов человек, а скончалось — более 130 тысяч!
15.04.2020, 17:17
ОБНОВЛЯЕМАЯ КАРТА И ГРАФИКИ | В мире уже более 2 млн больных коронавирусом. Где их больше всего?
более 130 000 смертей
Случаи заражения коронавирусом выявлены в 210 странах.
Более 600 000 инфицированных — в США. Более 10 000 больных — в 23 странах, в том числе в России и Швеции, а в более 1000 — в 74 странах, в том числе и в Эстонии.
- в Эстонии 1400 больных и 35 летальных исходов
- в Латвии — 666 больных и 5 летальных исходов
- в Литве — 1091 больной и 29 летальных исходов
- в Финляндии 3237 больных и 64 летальных исхода
- в России 24 490 больных и 198 летальных исходов
Графики (заболеваемость и смертность) по данным Всемирной организации здравоохранения.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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