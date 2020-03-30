ОБНОВЛЯЕМАЯ КАРТА И ГРАФИКИ | Смотрите, сколько больных коронавирусом по странам мира

Общие данные по заболеваемости и смертности в мире (по состоянию на 21.30 понедельника, 30.03)

Немного статистики

- Свыше 100 000 заразившихся выявлено в двух странах — США и Китай.

- Порог в 10 000 больных превышен в 12 странах.

- На первое место по числу больных вышли США, отодвинув на второе место Италию. На третьем месте — Испания. Китай остался на четвертой позиции.

- Свыше 1000 зараженных в 42 странах.

- В Эстонии зарегистрировано 715 больных (трое скончались), в Латвии — 376, в Литве — 491 (7), в Финляндии 1352 (13), в России — 1836 (9).

- Больные выявлены в 200 странах и территориях, в трех государствах — по одному больному.

Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!