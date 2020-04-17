ОБНОВЛЯЕМАЯ КАРТА И ГРАФИКИ | Смотрите, где больше всего больных коронавирусом и сколько их

Случаи заражения коронавирусом выявлены в 210 странах.

Более 600 000 инфицированных — в США, а в Италии, Испании, Германии, ВеликобританиииФранции — более 100 000.

Более 10 000 больных — в 23 странах, в том числе в России и Швеции, а в более 1000 — в 77 странах, в том числе и в Эстонии.

в Эстонии 1459 больных и 38 летальных исходов

в Латвии — 682 больных и 5 летальных исходов

в Литве — 1149 больной и 32 летальных исходов

в Финляндии 3489 больных и 82 летальных исхода

в России 32 008 больных и 273 летальных исходов



Графики (заболеваемость и смертность) по данным Всемирной организации здравоохранения.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!