Обновленный Нарвский замок откроет свои двери в пятницу

В результате восстановительных работ, длившихся более двух лет, восточный флигель замка, ранее недоступный никому, кроме сотрудников музея, приведен в порядок и будет открыт для посетителей.

Также гости музея могут получить доступ к верхней галерее здания конвента, из которой открывается великолепный вид на город Нарву и на Россию. Передвижение по помещениям замка благодаря установленным двум лифтам в здании конвента стало доступно для людей с особыми потребностями.

На двух этажах здания конвента откроется новая интерактивная постоянная экспозиция о Нарвской крепости. Прежняя постоянная выставка функционировала в течение 30 лет.

Реконструкция Нарвского замка и новая постоянная экспозиция являются частью проекта "Центр открытий пограничной крепости", который стартовал 1 июля 2016 года.