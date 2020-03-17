ОБНОВЛЕННЫЕ КАРТА И ГРАФИКИ | Смотрите, сколько больных коронавирусом в Эстонии и мире!

Рост заболеваемости коронавирусом в Эстонии по данным Департамента здоровья.

На следующих графиках отражено число случаев заражения и летальных исходов в мире по состоянию на 14.40 во вторник, 17 марта.



Немного статистики

- Сейчас в мире насчитывается 15 стран, в которых более 1000 зараженных. К этому рубежу близка и Дания, где 960 больных.

- В Эстонии 225 больных, в Латвии - 60, в Литве - 21, в Финляндии 321.

- Больные обнаружены в 162 странах и территориях, из них в 22 больны только по одному человеку.

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Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!